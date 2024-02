Re Carlo ha un tumore, l’annuncio shock. A quanto ammonta il suo patrimonio

Re Carlo ha un tumore e ha iniziato le cure. L’annuncio shock, che ha gelato gli inglesi, è arrivato in una nota diffusa ieri sera da Buckingham Palace, pochi giorni dopo il ricovero del monarca per un intervento alla prostata.

Buckingham Palace non ha rivelato che tipo di cancro abbia, ma ha escluso che sia alla prostata.

“Durante il recente intervento ospedaliero del Re per un ingrossamento benigno della prostata, è emersa un’altra questione di preoccupazione. Successivi esami diagnostici hanno individuato una forma di cancro”, si legge nel comunicato stampa, che prosegue: “Sua Maestà ha iniziato oggi un programma di trattamenti regolari, durante il quale i medici gli hanno consigliato di rinviare i suoi impegni pubblici. Durante questo periodo, Sua Maestà continuerà a occuparsi degli affari statali e delle pratiche burocratiche ufficiali come di consueto”.

La nota continua, specificando che:

“Sua Maestà ha scelto di condividere la sua diagnosi per prevenire speculazioni e nella speranza che possa aiutare la comprensione pubblica per tutti coloro che in tutto il mondo sono affetti da cancro”.