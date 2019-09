Quattro obiettivi finanziari da raggiungere negli ultimi 100 giorni del 2019

Poco meno di 100 giorni alla fine del 2019, un tempo giusto per rimettersi in carreggiata, finanziariamente parlando, prima di affrontare un nuovo anno. Alicia Adamczyk sulla Cnbc suggerisce quattro obiettivi finanziari da raggiungere prima che il 2019 giunga al termine. Prendete nota!

Imposta il risparmio/investimento automatico

Quasi tutti gli esperti finanziari consigliano di automatizzare i propri risparmi e investimenti. Ciò significa programmare i trasferimenti di denaro dal vostro conto corrente al conto di risparmio ogni settimana o mese. Automatizzare le vostre finanze è “il passo che garantisce virtualmente che non fallirete finanziariamente”, scrive il wealth manager David Bach in “The Automatic Millionaire”.

Controlla le tue commissioni

Altro step da realizzare da qui a 100 giorni è ridurre al minimo le commissioni sul proprio portafoglio di investimento, una delle cose più importanti da fare per costruire ricchezza. Il consiglio è valutare le commissioni che si pagano sul proprio conto e se sono troppo alte è bene valutare di cambiare banca ad esempio.

Riduci le spese

I millennials spendono in media 838 dollari al mese per spese inutili. Su cosa stai sprecando soldi è la domanda che ci si deve porre in questo frangente. La risposta è ovviamente soggettiva. Possiamo scoprire di pagare una bolletta del telefono troppo salata o abbonamenti mensili finiti nel dimenticatoio o forse ancora si sta spendendo troppo in cene fuori. Il consiglio è di prendersi un po’ di tempo prima della fine dell’anno per controllare le proprie finanze e scoprire dove sono le aree problematiche. Un modo per farlo può essere di classificare le proprie spese non essenziali in base al loro valore. Poi cerca di ridurre le categorie che si trovano nella parte inferiore di quella classifica per i prossimi 100 giorni e vedrai quanti soldi risparmi.

Fai un piano per il 2020

Il nuovo anno sarà qui prima che ve ne accorgiate. Ora è il momento giusto per fare un bilancio completo del vostro anno finanziario e vedere dove c’è spazio per miglioramenti. Qualunque cosa sia in cima alla vostra lista, prendetevi il tempo per pianificare come avvicinarvi ad essa nel prossimo anno e arrivare così al 2020 già preparati e in forze per affrontare un nuovo anno con le finanze in regola.