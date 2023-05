Quanto costano i pannelli solari?

Con la transizione green in atto e l’aumento del costo dell’energia registrato negli ultimi mesi, sono sempre di più le persone interessate a una soluzione alternativa per alimentare la propria abitazione, come quella dei pannelli solari. Vediamo quali sono i costi e le possibilità di risparmio annesse in questa analisi.

I costi dei pannelli solari

L’installazione dei pannelli solari oggi conviene decisamente rispetto al passato. Infatti, il prezzo chiavi in mano oscilla tra i 1.500 euro ai 3.500 euro per ogni kilowatt picco (kWp). Bisogna precisare che un impianto standard domestico deve avere almeno 3 kWh di potenza, dunque il costo stimato è di circa 10.500 euro, inclusa l’installazione.

Il prezzo può variare in base alla tipologia e alla qualità dei materiali impiegati, alla manodopera e alla dimensione dell’impianto di cui si necessita. Per quanto riguarda la manutenzione dell’impianto, non è semplice stimare un vero e proprio costo, poiché dipende dalla tipologia di intervento. Ad esempio, la sola pulizia dei pannelli e il controllo ordinario può avere un prezzo compreso tra i 100 e i 300 euro all’anno.

La realizzazione di un impianto fotovoltaico è un investimento eccellente che lo rende ammortizzabile in circa 7 anni di utilizzo. Inoltre oggi sono disponibili numerosi Bonus che permettono di ottimizzare la spesa per l’installazione dei pannelli fotovoltaici, avendo un risparmio ancora maggiore.

Come risparmiare

Il primo suggerimento da tenere in considerazione è il bonus fotovoltaico 2023, che permette di recuperare le spese per l’installazione di sistemi di accumulo in impianti per la produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già presenti, avvenute nel 2022. Inoltre ci sono il bonus ristrutturazione e il Superbonus 90%, che garantiscono il recupero della somma spesa, mediante credito d’imposta Irpef, del 50% o del 90%, per il primo in dieci quote annuali, mentre per il secondo in cinque quote annuali. Infine, con riferimento all’acquisto dei pannelli fotovoltaici o per il costo della loro installazione, è presente l’Iva agevolata al 10%.