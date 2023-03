Quanto costa Amazon Prime al mese?

Amazon è il colosso dell’e-commerce mondiale fondato da Jeff Bezos che ha completamente rivoluzionato il mondo dello shopping. Il sito si è evoluto nel corso del tempo e tra i vari servizi oggi offerti troviamo Amazon Prime.

Cos’è Amazon Prime

Amazon Prime è un programma di iscrizione annuale o mensile che offre molti vantaggi tra cui la consegna in 1 giorno illimitata per due milioni di prodotti. I prodotti per i quali è disponibile sono contraddistinti da un’apposita indicazione nelle pagine di dettaglio. Inoltre sul sito si legge che i suoi vantaggi sulle spedizioni dipendono dalla disponibilità del prodotto, dal tempo entro cui viene effettuato l’ordine e dall’indirizzo di consegna. I prodotti che presentino particolari caratteristiche di spedizione, per esempio prodotti pesanti/ingombranti, fuorimisura o contenenti sostanze pericolose potrebbero non essere inclusi nel servizio. Alcuni ordini potrebbero essere comunque soggetti a costi relativi al tipo di prodotto, all’ordine, ai costi di gestione e/o alle tasse e/o imposte.

Ma non solo. Con l’iscrizione a Prime si può avere l’accesso ad Amazon Music con 100 milioni di brani senza pubblicità, Prime Video, la piattaforma streaming con contenuti Amazon Original, alle serie TV e ai film fino a Prime Reading con centinaia di e-book, Prime Gaming fino a Prime Prova prima, paga dopo, un programma esclusivo Prime che consente di provare degli articoli prima di acquistarli.

Quanto costa in Italia

Si può provare Amazon Prime gratuitamente per 30 giorni iscrivendosi dal sito. Il sistema determina automaticamente se l’account è idoneo per la prova gratuita di 30 giorni, controllando nella cronologia la presenza di eventuali iscrizioni precedenti ad Amazon Prime e altre informazioni. E’ possibile annullare l’iscrizione in qualsiasi momento. Per l’iscrizione occorre indicare una carta di pagamento valida. Le carte virtuali non possono essere utilizzate per iscriversi. Le tariffe di iscrizione sono:

4,99 euro al mese;

90 euro all’anno.

Il pagamento avviene tramite addebito che si riceve direttamente da Amazon. Nel caso d’iscrizione a pagamento non preceduta da un periodo di prova gratuito, si può recedere entro 14 giorni dall’iscrizione.