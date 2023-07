Quanti post si possono vedere su Twitter

Twitter ha preso una posizione ufficiale e, attraverso un post sul proprio sito ufficiale, ha deciso di motivare la scelta di limitare il numero dei tweet che qualsiasi utente – indipendentemente dal fatto che sia registrato o meno – può visionare nell’arco di una giornata.

La presa di posizione ufficiale era attesa da più parti: era, infatti necessario comprendere le motivazioni che hanno portato la società acquisita da Elon Musk ad effettuare una scelta che per molti risulta essere incomprensibile. Per altri invece, fin da subito è apparsa non rispettosa nei confronti di quanti stanno utilizzando Twitter per lavoro o per rimanere informato e in contatto con gli altri utenti. La scelta è stata effettuata:

Per garantire l’autenticità della nostra base utenti dobbiamo adottare misure estreme per rimuovere spam e bot dalla nostra piattaforma.

Ma cerchiamo di capire meglio cosa sia accaduto.

Twitter: imposti dei limiti alle visualizzazioni dei tweet

Una delle ultime novità che Elon Musk ha imposto agli utenti di Twitter è un limite alla visualizzazione dei tweet. La decisione è arrivata improvvisamente nel corso della serata di sabato è a coinvolto sia gli utenti registrati che quelli non registrati. Il timore dell’azienda è quello che i sistemi di intelligenza artificiale possano dare una mano ad alcune aziende a prelevare dai social un numero enorme di dati.

Le nuove disposizioni prevedono che gli account Twitter non verificati – ossia quelli che non hanno la spunta blu – hanno la possibilità di vedere unicamente 1.000 post al giorno. Il limite, però, scende a 500 al giorno per i nuovi utenti che non sono verificati.

Altro discorso, invece, riguarda gli account verificati – quelli che hanno la spunta blu e devono pagare un canone di 8 euro al mese – hanno la possibilità di leggere un massimo di 10.000 post al giorno.

Già in passato Elon Musk aveva accusato diverse aziende private di aver avviato delle campagne di estrazioni dati piuttosto aggressive sul suo social. Tra l’altro aveva anche manifestato il proprio disappunto nei confronti delle società che sviluppano l’intelligenza artificiale – come ad esempio OpenAi che è proprietaria di ChatGpt – colpevoli di aver utilizzato i dati di Twitter per addestrare i propri modelli linguistici.

I numeri dei tweet

La volontà di limitare la visualizzazione è destinata a far discutere. Ma allo stesso tempo è un cane che si morde la coda solo. Per ironia della sorte il tweet attraverso il quale Elon Musk ha reso nota la propria volontà di ridurre il numero delle visualizzazioni è stato visto oltre 536 milioni di volte.

Nel momento in cui verranno introdotte le nuove soglie, gli utenti dovranno rispettare questi limiti:

leggere 10.000 post massimi al giorno , in caso di account verificati;

, in caso di account verificati; leggere 1.000 post massimi al giorno , in caso di account non verificati;

, in caso di account non verificati; leggere 500 post massimi al giorno per i nuovi account non verificati.

Queste nuove soglie sono state modificate da Elon Musk due volte prima che venissero confermate definitivamente. In un primo momento aveva indicato che per gli account verificati il limite massimo fosse di 6.000 post al giorno, 600 per quelli non verificati e 300 per quelli non verificati. Cifre che sono aumentate in un secondo momento.

Decidere di limitare l’accesso alla visualizzazione dei tweet potrebbe essere una mossa controproducente per la stessa Twitter. A seguito di questo blocco, gli sforzi messi in atto da Linda Yaccarino, la Ceo della società, per attrarre nuova pubblicità rischiano di cadere nel vuoto. Non essere in grado di visualizzare i tweet comporta anche l’impossibilità di visualizzare la pubblicità. E questo potrebbe non piacere alle aziende.