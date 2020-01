Pwc: nel 2020 gli over60 a livello globale supereranno la soglia del miliardo

Il 2020 sarà un anno all’insegna della “Slowbalisation”, ovvero di un rallentamento della globalizzazione, con l’economia globale che crescerà a un tasso di circa il 3,4% in termini di parità di potere di acquisto rispetto alla media di lungo termine del ventunesimo secolo (3,8% annuo).

Così emerge nel report PwC “Global Economy Watch – 2020 Predictions” secondo cui in quest’anno appena iniziato l’economia mondiale proseguirà la propria crescita a un ritmo contenuto, con i mercati principali sostenuti da condizioni finanziarie accomodanti e una sempre maggiore dipendenza dai consumi delle famiglie che da esportazioni nette e investimenti.

Popolazione globale numerosa ma anziana

Nel 2020 la popolazione mondiale, si legge nel report, dovrebbe raggiungere i 7,7 miliardi, con un incremento di circa il 10% rispetto allo scorso decennio. Secondo le stime, quasi la metà della crescita annua della popolazione mondiale sarà riconducibile a Cina, India e Africa Subsahariana. Parallelamente si prevede che il numero degli over 60 a livello globale supererà la soglia del miliardo. In Cina il totale degli ultra 65enni sarà superiore a quello delle altre sei principali economie emergenti complessivamente.

I paesi del G7 continueranno a creare un totale di circa 2 milioni di posti di lavoro, di cui quattro su cinque saranno negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Giappone. La disponibilità di manodopera nei paesi del G7 diminuirà in modo graduale, mentre i profitti manterranno una traiettoria ascendente. Tuttavia, in mancanza di miglioramenti in termini di produttività, i margini degli utili aziendali potrebbero contrarsi.

Alessandro Grandinetti, Markets and Clients Leader di PwC Italia, ha dichiarato: