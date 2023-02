Internet down nella giornata di ieri, 5 febbraio, in tutta Italia. La rete Tim ha funzionato a singhiozzo in tutto il paese, da Milano a Roma, a Napoli, Palermo. Tantissime le segnalazioni da parte degli utenti della rete sia dalla linea fissa, che dalla linea mobile e su Twitter è esploso l’hastag #Timdown.

Immediate le reazioni delle associazioni dei consumatori, sul piede di guerra. Così il Codacons chiede all’azienda di fornire garanzie ai cittadini coinvolti, valutando al tempo stesso indennizzi per chi ha subito danni a causa del down della rete. Il suo presidente Carlo Rienzi ha dichiarato:

“In attesa di capire le cause del problema tecnico, e considerato l’attacco hacker che in queste ore sta colpendo diversi sistemi nazionali, crediamo che Tim debba fornire al più presto garanzie sul fronte della protezione dei dati e delle informazioni personali dei propri utenti. Ciò soprattutto in considerazione della posizione dell’azienda nel mercato della telefonia in Italia e dei milioni di clienti che la società vanta nel nostro paese. Al tempo stesso, chiediamo un incontro urgente a Tim volto a valutare la possibilità di riconoscere indennizzi automatici a tutti gli utenti coinvolti nel down dei servizi registrato oggi, come forma di risarcimento dei danni morali e materiali subiti“.

I consigli dell’Unione Nazionale dei Consumatori

L’Unione Nazionale dei Consumatori dal suo sito online spiega cosa fare quando Internet non funziona. Per prima cosa è bene accertarsi che il problema con internet non dipenda dal gestore bensì dai nostri dispositivi. Consiglio sempre buono quando si parla di tecnologia è quello di resettare il computer, smartphone o router spegnendoli e riaccendendoli, poi controllare che i cavi del modem siano correttamente collegati e infine verificare che la problematica non dipenda dal dispositivo che stai utilizzando provando se, magari, con un altro apparecchio la connessione funziona.

Se una volta eseguiti i test la connessione continua a non funzionare allora la problematica è probabilmente imputabile al gestore della rete, come successo domenica con la rete Tim. Cosa fare? Secondo l’associazione il consiglio è quello di inviare un reclamo per chiedere il rimborso forfettario per la scarsa qualità del servizio.

I passaggi da seguire prevedono in primis di segnalare tempestivamente il problema al gestore della connessione o tramite una chiamata al call center, o tramite un messaggio da inviare nella sezione dedicata dell’area clienti.

Se la connessione internet non funziona, si ha diritto a un indennizzo che varia a seconda del problema. Nel caso di malfunzionamento del servizio con interruzione completa del servizio, l’indennizzo è di 6 euro al giorno, 3 euro invece in caso di malfunzionamento con servizio irregolare e discontinuo.

La risposta di Tim

Tim comunica che il problema è rientrato e il servizio si è stabilizzato alle ore 16:55 di ieri: