Banca Investis annuncia l’ingresso nel Gruppo di Ilaria Romagnoli, che ricoprirà i ruoli di Head of Asset Management di Gruppo e CEO di Symphonia SGR. Economista di formazione, Ilaria Romagnoli vanta un’esperienza decennale nel settore bancario e finanziario. Ad annunciare la nomina è la stessa società con una nota ufficiale.

Chi è Ilaria Romagnoli

Dal 1997 al 2012 ha lavorato nel Global Advisory Department di Rothschild & Co Investment Bank, come Head of Italy Financial Institution Group e European Insurance. Successivamente, ha fatto parte dello Staff del CEO di Intesa Sanpaolo S.p.A., con incarichi sulle iniziative strategiche e sulla finanza straordinaria. Mentre, a partire dal 2014 e fino al 2020, Ilaria Romagnoli ha assunto l’incarico di CEO & Head of Italy Wealth Management in Rothschild Wealth Management Italy SIM. Oltre ad essere consigliere indipendente in TIM S.p.A. e in La Madonnina Sp.A., nel 2022 è entrata a far parte del Cda di Banca Generali.

“L’ingresso di Ilaria Romagnoli nel nostro team segna un momento cruciale per noi, sottolineando l’importanza dell’asset management come fulcro dello sviluppo dell’intero Gruppo. Con la sua comprovata esperienza e professionalità, Ilaria svolgerà un ruolo fondamentale nel raggiungimento dei nostri obiettivi e nel rafforzare la nostra posizione di leadership sul mercato. La sua presenza contribuirà anche a potenziare ulteriormente la nostra offerta al cliente, soprattutto alla luce del recente lancio di OPERA, la nuova linea di gestione patrimoniale di Symphonia SGR’’ Stefano Vecchi, CEO di Banca Investis, ha aggiunto: “La sua partecipazione è di grande valore per il nostro team, e siamo certi che con Ilaria a bordo saremo in grado di offrire ai nostri clienti soluzioni sempre più personalizzate e all’avanguardia”.

“Sono davvero entusiasta di poter iniziare un nuovo capitolo della mia carriera in un Gruppo così in crescita come Banca Investis, contribuendo al consolidamento di una SGR di eccellenza come Symphonia. Sono certa sarà un percorso ricco di stimoli e non vedo l’ora di poterlo affrontare insieme ai miei nuovi colleghi e a tutto il team”, ha commentato Ilaria Romagnoli, Head of Asset Management di Gruppo Banca Investis e CEO di Symphonia SGR.

Chi è Banca Investis

Banca Investis è una banca di diritto italiano, capogruppo del Gruppo Banca Investis. E’ un operatore indipendente e specializzato, il cui modello di servizio è rivolto al segmento High Net Worth Individuals (HNWI) per fornire, attraverso un approccio olistico, servizi di consulenza ad elevato valore aggiunto per la gestione e l’ottimizzazione del patrimonio complessivo (finanziario, reale, immobiliare e corporate) della clientela target. Il Gruppo controlla Investis Fiduciaria, Investis Insurance Broker, Symphonia sgr e Fante Group. Banca Investis è attiva in tre aree di business: asset management, wealth management e corporate & investment banking. Nato nel 2022 dalla trasformazione di Banca Intermobiliare, Banca Investis è un Gruppo attivo nel private banking e nel wealth management. Dopo il delisting da Piazza Affari, datato aprile 2022, Trinity, veicolo che fa capo ad Attestor, detiene il 100% del capitale sociale con diritto di voto di Banca Investis.