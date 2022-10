SCM sim, società quotata su Euronext Growth Milan e alla Borsa di Francoforte, specializzata nei servizi di private banking e wealth management con 835 milioni di euro masse, ha stretto una partnership con EFG Consulting, società di consulenza specializzata nel mercato degli Emirati Arabi Uniti (EAU) che ha accompagnato ad Expo 2021 oltre 150 aziende italiane. Per SCM l’accordo rappresenta la possibilità, unica società di wealth management in Italia, di offrire ai proprio clienti un servizio di accompagnamento sul mercato degli Emirati Arabi Uniti, grazie all’expertise di Giovanni Bozzetti e del suo team con uffici a Dubai e Abu Dhabi. Antonello Sanna, ceo di SCM sim, commenta:

“Siamo molto contenti di intraprendere un percorso comune con Giovanni Bozzetti e il suo team. Da tempo SCM cerca di proporre ai suoi clienti nell’ambito della consulenza di wealth management servizi diversificati e opportunità uniche di investimento. Lo sviluppo costante degli Emirati Arabi e una presenza di aziende italiane ancora limitata ci conferma sul grande potenziale di crescita di quel mercato, che ora può diventare una reale occasione di business per molti imprenditori e aziende italiani.”

Emirati Arabi Uniti: hub di riferimento a livello mondiale

Gli Emirati Arabi, con Dubai e Abu Dhabi, sono oggi un hub fondamentale a livello mondiale non solo per le opportunità di business in loco, ma anche come via di transito commerciale verso i Paesi africani, grazie ai 49 accordi bilaterali stipulati, l’India e il Far-east. Anche per effetto di Expo 2020, la crescita della confederazione non dipende più solo dal petrolio. Recentemente il ministro dell’economia Abdulla bin Touq Al Marri ha previsto uno sviluppo del comparto non petrolifero degli Emirati Arabi Uniti del 5-6% per cento quest’anno e con lo stesso ritmo nei successivi, per arrivare al raddoppio entro il 2031. Giovanni Bozzettai ha spiegato:

“Sono Paesi che presentano notevoli vantaggi e prerogative per le aziende italiane ed europee, grazie a una collocazione geopolitica ottimale, agevolazioni fiscali, assenza di burocrazia, tassazione ai minimi con solo l’Iva al 5%, corruzione quasi del tutto assente. E poi non dimentichiamo che la popolazione emiratina ama il Made in Italy, con una propensione marginale alla spesa del 20% in più rispetto ad altri brand mondiali. E noi siamo gli unici referenti della Dubai Chamber of Commerce del governo di Dubai”.

Giovanni Bozzetti, laurea all’Università Cattolica di Milano dove insegna Analisi e sviluppo d’impresa, ha ricoperto nella sua carriera professionale numerosi incarichi manageriali e istituzionali, come quello di Assessore al Comune di Milano con delega alle Relazioni Internazionali dal 2001 al 2006, anno in cui è stato insignito dell’Ambrogino d’oro, presidente del Consiglio di gestione di Infrastrutture Lombarde spa, dal 2009 al 2011 Consigliere del Ministro della Difesa e vicepresidente di Difesa Servizi spa, Assessore della Regione Lombardia dal 2012 al 2013 con delega al Commercio-Turismo e Marketing territoriale, dal 2017 presidente di Greenthesis, maggiore società privata italiana quotata nel settore della sostenibilità ambientale.

Chi è SCM sim

Solutions Capital Management sim spa (SCM) è una società di intermediazione mobiliare autorizzata alla gestione di portafogli, alla consulenza in materia di investimenti, al servizio di collocamento e al servizio di distribuzione di prodotti assicurativi. SCM è una realtà attiva dal 2009 e da luglio 2016 è la prima sim quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana.

Indipendente da gruppi bancari, assicurativi e industriali ed è un soggetto vigilato e controllato da Consob, Banca d’Italia e Borsa Italiana. Tramite i servizi di private banking e wealth management, SCM offre soluzioni di advisory personalizzate per i clienti, applicando un modello di business unico, innovativo e sostenibile in Italia, che si fonda sull’indipendenza, trasparenza e assenza di conflitto di interessi in linea con il modello di consulenza fee-only. Da questo mese, Claudio Alberto Crippa è il nuovo responsabile commerciale di SCM sim.