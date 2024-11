Private banking, passaggio generazionale e private markets live al forum Aipb

Il gruppo Sella, in collaborazione con SDA Bocconi School of Management, ha lanciato il primo Executive Program sui private markets, un percorso di alta formazione rivolto a 45 private banker di Sella. L’iniziativa risponde alla crescente centralità dei private markets nelle strategie di investimento dei clienti High Net Worth, offrendo ai consulenti competenze specializzate per navigare un settore in rapida espansione, ricco di opportunità ma anche di complessità.