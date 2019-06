Private banking, le nuove linee guida di Mps

E’ tempo di convention anche per le reti di private banking. “Sistema Cliente – Pianeta Consulenza”. È stato questo il claim dell’edizione 2019 del meeting annuale del private banking di Banca Monte dei Paschi di Siena che ha riunito a Riccione oltre 400 banker provenienti da tutta Italia.

Iniziando dal rapporto con il cliente e dalla necessità di costruire con lui un “sistema” di relazioni basate sulla fiducia, la due giorni di lavoro di BMps, ha poi approfondito il “pianeta” della consulenza, un mondo in continua evoluzione che deve fornire risposte sempre più rapide e personalizzate.

“Il Meeting di quest’anno ha rappresentato un’importante occasione di confronto con i banker che ogni giorno sul territorio danno vita a quella che noi definiamo Banca Esperienziale: un luogo – anche virtuale- dove il tempo investito dal cliente venga percepito come un arricchimento e non un’incombenza. E’ per questo che la consulenza è il tema centrale di questo evento: informare i clienti in modo tempestivo e fruibile, mettere a loro disposizione approfondimenti e strumenti critici, sottolineare l’importanza della cultura del rischio, che la recente evoluzione del quadro economico e finanziario ha evidenziato, sono decisivi nel valore percepito dal cliente” ha precisato Federico Vitto, responsabile della direzione Wealth Management di Banca Mps.