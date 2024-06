Private banking: Indosuez (Credit Agricole) perfeziona l’acquisto della belga Degroof Petercam

Dopo l’annuncio dell’operazione lo scorso anno, Indosuez, brand di wealth management del Gruppo Crédit Agricole, ha finalizzato l’acquisizione della banca belga Degroof Petercam, diventandone azionista di maggioranza al fianco dello storico azionista CLdN Cobelfret.

Questa acquisizione è una delle operazioni più significative del settore bancario degli ultimi 10 anni in Europa dal quale nasce un operatore con circa 200 miliardi di euro di patrimonio gestito, un margine d’intermediazione dell’ordine di 1,6 miliardi e 4.500 collaboratori. Entrambe le realtà operano da anni anche in Italia.

Degroof Petercam è attiva in Belgio, Lussemburgo e Francia nel private banking e, a livello internazionale, nell’asset management, nell’investment banking e nei servizi per gli asset. In Italia è presente dal 2013 con l’attività di gestore di fondi di DPAM (Degroof Petercam Asset Management). Nell’ambito dell’acquisizione di Degroof Petercam, DPAM rimarrà una società di gestione del risparmio indipendente all’interno del Gruppo Indosuez, sfruttandone le molteplici sinergie e diventando il centro di competenza per i mercati pubblici e per la clientela istituzionale di Indosuez. A seguito di questa operazione DPAM manterrà la sua presenza indipendente sul mercato italiano e, congiuntamente a Indosuez, punterà a espandere ulteriormente le proprie attività in Italia.

“Questo progetto ci fa cambiare dimensione e fa emergere un leader europeo della gestione di grandi patrimoni. Arricchisce la nostra value proposition con un’offerta tra le più complete sul mercato per tutti i nostri clienti privati e famiglie facoltose, imprenditori e investitori professionali. Inoltre consente di generare importanti sinergie con le diverse linee aziendali del gruppo Crédit Agricole” ha chiarito Jacques Prost, ceo del gruppo Indosuez.

L’operazione, che ha ottenuto le necessarie autorizzazioni da parte delle autorità bancarie e di quella garante della concorrenza avrà un effetto positivo sul coefficiente Cet1 del gruppo Crédit Agricole nell’ordine di 30 punti base. L’operazione dovrebbe generare un risultato netto aggiuntivo, quota del gruppo, dopo le sinergie, compreso tra +150 e +200 milioni di euro entro il 2028.

Prossimamente Indosuez presenterà un dossier all’Autorità belga dei servizi e mercati finanziari con l’intento di lanciare un’offerta pubblica di acquisto volontaria presso gli azionisti di minoranza di Banque Degroof Petercam. Indosuez controlla ora il 65% del capitale di Banque Degroof Petercam insieme a CLdN Cobelfret che ne detiene circa il 20%.