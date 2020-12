Private banking, il futuro è sempre più digitale

L’industria italiana del private banking sta rapidamente muovendo verso modelli di consulenza che prevedono un forte peso del digitale e questo nonostante oltre l’87% degli italiani abbia dichiarato di non conoscere cosa sia un robo-advisor.

Così emerge dal rapporto 2020 dell’Osservatorio permanente sul Private Banking condotto da LIUC Business School e Banca Generali, col supporto di Goldman Sachs Asset Management e Vontobel secondo cui il futuro del private banking è sempre più digitale.

Private banking e il Robo 4 Advisory

Il motivo di questa crescente digitalizzazione è principalmente riconducibile al passaggio generazionale in corso che porta gli operatori ad investire in questi modelli per far fronte alla domanda di servizi innovativi da parte della nuova generazione dei millennials.

C’è poi una ulteriore componente determinata dal Covid-19 che ha accelerato l’uso del digitale anche sul fronte del risparmio. L’Osservatorio sul Private Banking ha poi analizzato i vari modelli di consulenza finanziaria digitale presenti attualmente in Italia e nel mondo, evidenziando in maniera netta quello con il miglior livello di efficacia.

Si tratta del cosiddetto Robo 4 Advisory, ovvero il modello per cui il digitale si pone come acceleratore della relazione tra consulente e cliente.