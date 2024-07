Private banking, da Intesa un nuovo fondo sul private debt

La divisione private del Gruppo Intesa Sanpaolo ha messo a disposizione della clientela una nuova proposta di investimento nell’ambito del private debt, attraverso una finestra di collocamento riservata.

Questo nuovo fondo alternativo denominato iCapital CVC Capital Solutions III ha l’obiettivo di ricercare rendimenti elevati ma con un rischio prossimo al credito, in un orizzonte di lungo termine, attraverso un portafoglio diversificato di strumenti di finanziamento di società con modelli di business consolidati e operanti in settori difensivi, principalmente strumenti di debito junior europei negoziati privatamente sul mercato primario. Il fondo ha già in larga parte investito le risorse raccolte in un’ampia varietà di settori, tra cui – ad esempio – tecnologia, servizi finanziari, servizi al consumo e salute.

“Dal 2016 gli investimenti nei mercati privati e nell’economia reale rappresentano per la nostra clientela più patrimonializzata un’opportunità, capace di soddisfare la ricerca di rendimento e diversificazione. Grazie alle nostre competenze, i clienti possono investire insieme a importanti operatori istituzionali, in operazioni rilevanti sul mercato, attraverso offerte esclusive” ha evidenziato Gianluca Serafini, Condirettore Generale e Responsabile Area di Coordinamento Marketing, Prodotti e Modello di Business di Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking.

CVC Capital Partners è leader mondiale negli investimenti nei mercati privati, vanta oltre 40 anni di esperienza e detiene 193 miliardi di dollari di masse in gestione, di cui 42 miliardi nel credito.