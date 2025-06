Private banking, Carinelli entra in Banca Investis per rafforzare il settore obbligazionario

Novità per Banca Investis che ha annunciato l’ingresso di Stefano Carinelli nella direzione Global Markets all’interno del gruppo Fixed Income Markets & Solutions.

Con una lunga esperienza nei mercati obbligazionari, Carinelli porta con sé un expertise pluriennale in ruoli di leadership presso primarie istituzioni finanziarie. Il suo arrivo rappresenta un ulteriore passo nella strategia di crescita e rafforzamento della direzione come partner di riferimento per la clientela istituzionale.

“Sono entusiasta di unirmi al team di Banca Investis e contribuire allo sviluppo del team di lavoro di Fixed Income Markets & Solutions. Il mercato obbligazionario offre opportunità sempre più sfidanti e stimolanti, e sono certo che, insieme al team, potremo raggiungere traguardi importanti, mettendo al centro l’innovazione e la qualità del servizio per i clienti”, ha dichiarato Stefano Carinelli.

Nel corso della sua carriera Stefano Carinelli ha creato un’ampia e diversificata rete di clienti, tra fondi Real Money e banche, costruendo relazioni solide e basate sulla fiducia, dimostrando una spiccata capacità di massimizzare la performance con un focus su profitti e strategie ad alto valore aggiunto.

Prima di entrare nella private bank milanese, Carinelli ha ricoperto il ruolo di managing director e board member presso Imperial Capital Sim, con focus su clienti italiani e internazionali, contribuendo significativamente alla crescita della società. In precedenza, ha guidato il team Southern European Sales in MarketAxess Europe Ltd, dove ha sviluppato con successo il portafoglio clienti strategici e aumentato notevolmente la market share aziendale nella regione di competenza. Il suo percorso professionale include esperienze di rilievo in Banca Profilo, DZ Bank, Natixis e Ixis Corporate & Investment Bank, che consolidano una profonda conoscenza dei mercati obbligazionari e delle soluzioni di investimento.