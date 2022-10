Private banking, al via la terza edizione del Master AIPB

Non c’è due senza tre. Parte la terza edizione del Master AIPB post-universitario in Private Banking & Wealth Management, rivolto a giovani neolaureati e laureandi meritevoli per creare una nuova generazione di professionisti dell’industria del private banking, capaci di accompagnare i processi decisionali delle famiglie coniugando competenze tecniche con flessibilità, visione ed empatia.

Le candidature saranno aperte dal 2 novembre 2022 al 31 gennaio 2023. Il Master si svolgerà dal 1° marzo al 26 maggio 2023 e prevede tre mesi di formazione, con oltre 300 ore di didattica virtuale ed in aula. Antonella Massari, segretario generale di AIPB (Associazione Italiana Private Banking), spiega:

“L’Associazione ha messo al primo posto tra i suoi obiettivi la capacità di attrarre giovani talenti e di promuovere la loro partecipazione allo sviluppo del private banking. Il Master, giunto alla terza edizione, rappresenta una delle iniziative chiave volte a porre le basi per una crescita sostenibile nel tempo di un settore strategico per il Paese, che oggi gestisce oltre un terzo della ricchezza degli Italiani e il 50% dei loro investimenti finanziari”.

Silva Lepore, direttore del Master AIPB, aggiunge:

“Il nostro obiettivo è fornire agli studenti un patrimonio di conoscenze e competenze specialistiche, al passo con le più recenti innovazioni del settore. È il mondo del private banking e del wealth management che si muove, all’unisono, per favorire l’ingresso di una nuova generazione di professionisti attraverso un percorso di alta formazione in aula e sul campo che sia un ponte tra università e mondo del lavoro. Siamo convinti di offrire un’importante opportunità ai giovani che consente di entrare in un mondo professionalmente affascinante, dinamico, e di grande rilievo per il futuro dell’industria finanziaria del nostro Paese”.

Il programma

Il corso, della durata complessiva di 9 mesi, prevede una prima parte di didattica in aula, prevalentemente virtuale, di 312 ore, dal 1° marzo 2023 al 26 maggio 2023, seguita da uno stage garantito e remunerato di sei mesi a partire dal 5 giugno 2023, presso importanti istituti finanziari italiani specializzati nel private banking e wealth management.

L’esperienza didattica si avvale della collaborazione di oltre 150 relatori di prestigio, inclusi docenti universitari, esponenti dell’industria, docenti provenienti da studi professionali, asset manager, insurance company ed esponenti del mondo fintech, che porteranno la loro esperienza per integrare le conoscenze acquisite in università con la realtà del mondo del lavoro che si affronterà nello stage. Il programma è suddiviso in 5 macroaree di apprendimento che integrano le competenze tecniche con abilita e attitudini trasversali necessarie per i professionisti del settore:

Asset Management, Private Insurance, Alternative and Sustainable Investments; Wealth Management and Longevity Approach; Regulation, Tax and Legal; Digital Wealth Management, Fintech, Digital Assets and Web 3.0; Behavioural Finance, Critical Thinking e Neuroscience Approach.

Come accedere al Master AIPB

Il Master è riservato a un massimo di 35 studenti. Per iscriversi è necessario essere nati dopo il 1995 compreso, essere in possesso, entro il 1° marzo 2023, di una laurea magistrale in economia, ingegneria gestionale, scienze statistiche o giurisprudenza conseguita presso un’Università italiana con voto minimo di laurea 99/110 o aver completato tutti gli esami (con tolleranza di un esame arretrato), con una votazione media che assicuri un voto minimo finale pari a 99/110. Si richiede inoltre la conoscenza dell’inglese di livello equivalente o superiore al B1 delle certificazioni internazionali.

L’8 novembre 2022, gli studenti interessati al Master avranno la possibilità di conoscere il contesto e i dati aggiornati del settore nonché le opportunità che questo percorso intende offrire confrontandosi direttamente con il segretario generale di AIPB e il direttore del Master durante un Open Day, che si terrà dalle ore 10:00, presso la sede di AIPB in via San Nicolao 10 a Milano o, in alternativa, potrà essere seguito via webinar.