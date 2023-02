Aumentare la presenza femminile all’interno del private banking è l’obiettivo della borsa di studio per una studentessa, creata dalla collaborazione tra Fidelity Italia e l’Associazione Italiana Private Banking (AIPB).

La borsa di studio dedicata ad una stuhentessa meritevole le consentirà di partecipare alla terza edizione del Master AIPB in Private Banking & Wealth Management, in partenza il primo marzo 2023. La borsa di studio ha un valore di 10 mila euro, a copertura totale della quota di iscrizione del Master. La vincitrice è stata selezionata dopo un’attenta analisi del CV, degli esami sostenuti, degli abstract della tesi magistrale e grazie ad una lettera di referenza di un docente universitario e una motivazionale.

Il Master AIPB in Private Banking & Wealth Management

Il corso, della durata complessiva di 9 mesi e prevede una prima parte di didattica in aula di 312 ore, prevalentemente virtuale, dal 1° marzo 2023 al 26 maggio 2023, seguita da uno stage garantito e remunerato di sei mesi a partire dal 5 giugno 2023 presso importanti istituti finanziari italiani specializzati in private banking e wealth management. L’esperienza didattica si avvale della collaborazione di oltre 150 relatori di prestigio, inclusi docenti universitari, esponenti dell’industria, docenti provenienti da studi professionali, asset manager, assicurazioni ed esponenti del mondo fintech, che porteranno la loro esperienza per integrare le conoscenze acquisite in università con la realtà del mondo del lavoro che si affronterà nello stage. Il programma è suddiviso in 5 macroaree di apprendimento che integrano le competenze tecniche con abilità e attitudini trasversali necessarie per i professionisti del settore:

asset management; private insurance; investimenti alternativi e sostenibili; wealth management e longevity approach; Regulation, tax and legal; digital wealth management, fintech, digital asset e web 3.0; behavioural finance, critical thinking e neuroscience approach.

Antonella Massari, segretario generale di AIPB, ha commentato:

“Sono convinta che una presenza equilibrata di genere porti una pluralità di sensibilità, di punti di vista, di prospettive e un accesso a un più ampio bacino di talenti. In sintesi, assicura maggiore valore aggiunto per i clienti. Avere il sostegno di un associato di prestigio come Fidelity International rafforza la nostra convinzione dell’importanza di dare spazio al potenziale femminile”.

Luca Agosto, head of marketing, South Region di Fidelity International, ha aggiunto: