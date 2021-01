Whatsapp: cambiate le regole della privacy, milioni di utenti in fuga

Una modifica alla politica sul trattamento dei dati da parte di Whatsapp ha provocato un diluvio di download per app di messaggistica istantanea concorrenti come Telegram e Signal.

Le variazioni alla policy, che prevedono il consenso da parte degli utenti per poter continuare l’utilizzo della app, danno accesso a Facebook ad alcuni dati come i numeri di telefono e le localizzazioni, ma non avranno applicazione nell’Unione europea e nel Regno Unito.

Nel resto del mondo, però, gli utenti, sempre più sensibili a come verranno utilizzati i prorpi dati personali, hanno drizzato le orecchie con reazioni d’impulso che potrebbero cambiare le abitudini di milioni di persone. Benché la modifica “non riguardi la riservatezza dei messaggi inviati ad amici e familiari”, come ha precisato la società, la migrazione verso altre applicazioni di messaggistica è scattata ugualmente.

Per la cronaca, la modifica più rilevante alla privacy introdotta da Whatsapp riguarda “la messaggistica intrattenuta su WhatsApp con le imprese, che è facoltativa, e fornisce ulteriore trasparenza su come raccogliamo e utilizziamo i dati”.

Whatsapp, utenti in fuga verso Signal e Telegram

Secondo la società di analisi Sensor Tower i download della app Signal, una concorrente di Whatsapp, sono stati ben 7,5 milioni nei giorni compresi fra il 6 e il 10 gennaio, si tratta di un incremento del 4.200% rispetto alla settimana precedente.

Signal non poteva sperare in pubblicità migliore da parte di figure di primo piano: ad avallarla c’è anche la talpa della National security agency Edward Snowden, oltre che l’uomo più ricco al mondo, Elon Musk, il quale ha twittato a chiare lettere “usate Signal”. Anche grazie a questo prezioso endorsement le azioni di Signal hanno fatto un balzo del +6350% nel giro di tre sedute (ora ridimensionato a un +3081% rispetto ai livelli del 6 gennaio).

Anche Telegram ha potuto attirare nuovi milioni di utenti: fra il 6 e il 10 gennaio sono stati 9 milioni i nuovi download, con un incremento settimanale del 91%.

E’ stata in particolare l’India guidare i download per le due app: 2,3 milioni di nuove installazioni per Signal e 1,5 milioni per Telegram.