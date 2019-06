Primo sì alla procedura d’infrazione contro l’Italia. Juncker: “potrebbe durare anni”

Continua il braccio di ferro tra Bruxelles e il governo italiano. Mentre la procedura d’infrazione messa sul campo dalla Commissione Ue rischia di diventare realtà, lo scontro tra l’esecutivo gialloverde e i piani alti dell’Unione europea ha conosciuto ieri una nuova tappa. A riaccendere le tensioni, le parole del presidente della Commissione, Jean Claude Juncker, che, ieri, nell’incontro organizzato da politico.eu ha detto, che l’Italia si sta “muovendo in una direzione sbagliata, quindi dobbiamo prendere decisioni rilevanti in questo campo”.

“Penso che l’Italia corra il rischio di restare intrappolata per anni in una procedura per deficit eccessivo, e vorrei evitarlo, ma questo dipenderà dagli impegni che il Governo italiano prenderà” ha detto Juncker, aggiungendo che se Italia non rappresenta ancora un pericolo per la stabilità finanziaria europea, di sicuro si tratta di un problema serio.