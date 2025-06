Presunzione bancaria: quando l’agenzia delle Entrate può controllare gli estratti conti bancari

Immagina di versare 2.000 euro in contanti sul tuo conto corrente. Nulla di strano, potresti pensare: sono risparmi messi da parte, un regalo di un familiare, o magari un rimborso spese. Ma per il Fisco, quella somma può suonare come un campanello d’allarme. Ed è proprio qui che entra in gioco la cosiddetta presunzione bancaria, un meccanismo legale che permette all’Agenzia delle Entrate di ipotizzare che quei soldi siano reddito non dichiarato. E quindi, da tassare.

Negli ultimi anni questo strumento è diventato sempre più centrale nell’attività di controllo fiscale, e due recenti sentenze della Corte di Cassazione – la 21220 e la 21214 – hanno chiarito un punto importante: questa presunzione non vale solo per le aziende, ma anche per i lavoratori autonomi. Insomma, non importa se sei un imprenditore o un libero professionista: se movimenti somme “sospette” sul tuo conto, potresti doverle spiegare.

Cos’è la presunzione bancaria?

La presunzione bancaria è una regola che consente al Fisco di considerare i movimenti bancari come possibili indizi di reddito occulto, ovvero non dichiarato. Nella pratica, ogni versamento sul tuo conto (soprattutto se in contanti o senza giustificazione) può essere interpretato come guadagno, a meno che tu non dimostri il contrario.

Ma non finisce qui. Anche i prelievi possono destare sospetti, soprattutto se non risultano coerenti con le scritture contabili o non se ne conosce la destinazione. Questo vale in particolare per chi esercita attività economiche o professionali. Non è sufficiente, quindi, limitarsi a “fare le cose per bene”: bisogna anche poterlo dimostrare, carta alla mano.

Presunzione bancaria su versamenti e prelievi: come opera

La distinzione tra versamenti e prelievi è fondamentale. La legge prevede infatti due presunzioni diverse. Per quanto riguarda i versamenti, se si versa denaro sul proprio conto, occorre poi dimostrare che quella somma non è reddito imponibile, dovendo quindi fornire una giustificazione concreta (un contratto, una ricevuta, una dichiarazione scritta).

Per quanto invece riguarda i prelievi, teoricamente, non vengono considerati reddito, ma possono diventarlo se non è chiaro a chi siano destinati o se mancano le scritture contabili. In altre parole, anche prelevare troppo può farti finire nel mirino.

In entrambi i casi, l’onere della prova è a carico del contribuente. Questo significa che non è l’Agenzia delle Entrate a dover dimostrare che quei soldi sono “in nero”, ma è il contribuente che provare che non lo sono.

Come difendersi

Il modo migliore per evitare grane con il Fisco è tenere tutto tracciato e documentato. Tra i consigli pratici che si possono fornire è usare conti separati: uno per la propria attività professionale, uno per le spese personali. E’ utile poi indicare causali chiare nei bonifici: “rimborso spese viaggio”, “regalo compleanno”, “prestito familiare” sono formule utili.

Vanno poi conservate ricevute e documenti: se si riceve denaro da qualcuno, è bene mettere tutto nero su bianco con una scrittura privata firmata. Evitare poi i contanti quando possibile: meglio usare strumenti tracciabili come carte o bonifici.

Nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate contatti per un accertamento, non ignorare la comunicazione.

In conclusione, la presunzione bancaria non è un meccanismo punitivo, ma uno strumento di controllo. Serve a far emergere eventuali redditi nascosti, ma può colpire anche chi agisce in buona fede, solo perché non ha conservato i documenti giusti o ha gestito il proprio conto in modo poco ordinato.

Oggi, più che mai, tenere sotto controllo il proprio conto corrente – e soprattutto poter spiegare ogni movimento – è fondamentale per chiunque, che tu sia un imprenditore, un libero professionista o semplicemente un cittadino attento. Perché anche un semplice bonifico può diventare, agli occhi del Fisco, un campanello d’allarme.