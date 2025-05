Poste Italiane, masse dei clienti a 590 mld, nel 2025 focus sui consulenti finanziari

Poste Italiane continua la crescita nella gestione dei patrimoni degli italiani e i risultati di questi sforzi sono evidenti nei conti dello scorso anno. In particolare la società guidata da Matteo Del Fante nel corso del 2024 ha visto aumentare le commissioni da risparmio gestito del +26,3% a 182 milioni di euro sostenute dalla crescita del patrimonio gestito.

Il totale delle Attività Finanziarie Investite (AFI) ha raggiunto i 590 miliardi di euro, con un aumento di 10 miliardi rispetto a dicembre 2023. A questo risultato ha contribuito la raccolta netta dei prodotti di investimento che lo scorso anno ha raggiunto i 5,2 miliardi, trainata da una raccolta record nei fondi comuni e da una raccolta netta positiva nel ramo Investimenti Vita e Previdenza (1,5 miliardi) grazie al lancio di nuovi prodotti.

Le attese per il 2025, focus sui consulenti

Per il 2025 i vertici di Poste Italiane si attendono un ulteriore miglioramento dei risultati grazie all’incremento del coverage specialistico e della produttività dei consulenti finanziari (per i quali prosegue la fase di reclutamento) a supporto dei clienti premium e affluent e all’introduzione di strumenti avanzati di front-end e di consulenza basati su intelligenza artificiale generativa. Prevista anche una consulenza integrata tra i prodotti di investimento e di protezione in particolare sul fronte del ramo Danni.