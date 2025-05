Consulenti finanziari: la ricerca di Poste Italiane, dove è possibile candidarsi

Poste Italiane cerca consulenti finanziari nelle principali province italiane. La società guidata da Matteo Del Fante ha reso noto di aver aperto la ricerca di candidati da assumere con il profilo di consulente finanziario in numerose province. La domanda per questa posizione può essere presentata entro il 9 marzo 2025 direttamente online sul sito di Poste.

La figura professionale, specifica Poste, lavorerà all’interno del team dell’ufficio postale, relazionandosi quotidianamente con i clienti, per supportarli e orientarli nella gestione ottimale dei loro risparmi e investimenti, attraverso attività di vendita e promozione di servizi finanziari e assicurativi.

Le sedi di lavoro sono nelle seguenti province:

Alessandria,

Ancona,

Aosta,

Arezzo,

Ascoli Piceno,

Asti,

Belluno,

Bergamo,

Biella,

Bologna,

Brescia,

Como,

Cremona,

Cuneo,

Fermo,

Ferrara,

Firenze,

Forlì-Cesena,

Genova,

Gorizia,

Grosseto,

Imperia,

La Spezia,

Lecco,

Livorno,

Lodi,

Lucca,

Macerata,

Mantova,

Massa-Carrara,

Milano,

Modena,

Monza e della Brianza,

Novara,

Padova,

Parma,

Pavia,

Perugia,

Pesaro-Urbino,

Piacenza,

Pisa,

Pistoia,

Pordenone,

Prato,

Ravenna,

Reggio Nell’ Emilia,

Rimini,

Roma,

Rovigo,

Savona,

Siena,

Sondrio,

Terni,

Torino,

Trento,

Treviso,

Trieste,

Udine,

Varese,

Venezia,

Verbano-Cusio-Ossola,

Vercelli,

Verona

Vicenza.

Gli interessati dovranno indicare nella domanda le province per le quali intendono presentare la candidatura.

I requisiti richiesti per lavorare i in Poste Italiane

L’offerta si rivolge in particolare a candidati laureati o laureandi (magistrale/triennale) interessati al mondo dei mercati finanziari, assicurativi e gli investimenti in possesso di ottime capacità relazionali, di comunicazione e orientati ai risultati.

Sono considerati titoli preferenziali:

possesso di un titolo di studio in discipline economico-giuridiche;

conoscenza dei mercati e degli strumenti finanziari, dei prodotti/servizi finanziari, assicurativi e di investimento;

conoscenza e competenza delle normative previste per l’erogazione della consulenza in materia di investimenti (direttiva MIFID II) e/o di distribuzione di prodotti assicurativi (direttiva IDD).

Come candidarsi e iter di selezione

Per candidarsi e approfondire i contenuti del ruolo e dell’offerta di Poste Italiane, è possibile inserire la candidatura online.

In relazione alle specifiche esigenze aziendali, entro il mese successivo a quello di scadenza dell’annuncio, i candidati saranno contattati via e-mail (verificando anche nella cartella spam) per partecipare a un evento online di presentazione dell’Azienda nell’ambito del quale sarà possibile fare delle domande direttamente a consulenti finanziari e recruiter e di Poste Italiane.

L’Azienda offre per questa posizione un contratto di lavoro dipendente full time (36 ore settimanali su 6 giorni lavorativi), con una retribuzione commisurata al livello di esperienza maturata, in linea con il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di Poste Italiane. Per i nuovi assunti è previsto inoltre un programma di inserimento professionale attraverso un percorso di formazione dedicato e la possibilità di inserimento in percorsi di sviluppo e arricchimento professionale basati sul merito.