I 20 titoli che Buffett comprerebbe, se iniziasse la sua carriera oggi

Per Warren Buffett, noto finanziere americano, che continua a macinare utili attraverso la Berkshire Hathaway grazie alla sua lungimiranza nelle decisioni sugli investimenti, la selezione delle azioni su cui investire è sempre stata fatta ricercando il valore intrinseco.

È da lungo tempo che il paladino delle scommesse si è concentrato su grandi aziende di valore come Coca-Cola e Bank of America. Ma se si dovesse tradurre il suo “vangelo per gli investimenti” in specifici fattori quantitativi e applicarli a modelli alimentati dall’intelligenza artificiale, quale sarebbe il suo portafoglio ideale?

Lo ha messo a punto Quantamize, società di ricerche di investimento quantitativa, che ha creato “il portafoglio Buffett” esaminando l’universo azionario a grande capitalizzazione come il flusso di cassa e il rendimento degli utili, nonché l’elemento su cui Buffett ha sempre puntato: valore economico aggiunto, una metodologia per il calcolo del rendimento di un investimento.

“Se Warren Buffett avesse iniziato la sua carriera oggi, questo è il portafoglio che possiederebbe” ha detto Stephen Mathai-Davis, Chief Investment Officer di Quantamize, mettendo in evidenza che i 20 titoli nella lista sono un mix di multinazionali tradizionali come Johnson & Johnson e Lockheed Martin, insieme ai leader tecnologici come Alphabet e eBay (che Buffett ha generalesse evitato). Ci sono alcune sorprese nella lista compresa la catena di fitness Planet Fitness.

Ecco di seguito il portafoglio ideale secondo Quantamize: