Non solo Amazon, l’altro Eldorado di Buffett

Dopo Amazon, Warren Buffett punta sul rialzo dei titoli del settore energy soprattutto su quelle società che investono in progetti di energia rinnovabile. È questo, secondo il noto finanziere a capo della conglomerata Berkshire Hathaway, il settore che farà scintille nei prossimi mesi. E sui cui vale la pena scommettere “molti soldi”.

Lo ha confermato ieri durante l’incontro con gli investitori, a ridosso della pubblicazione della trimestrale del suo gruppo. Una trimestrale che ha fatto la gioia degli azionisti, alla luce degli utili del primo trimestre, ben 21,66 miliardi di dollari he viene confrontato con perdite per 1,14 miliardi nello stesso periodo di un anno prima,

I risultati “dopati” dal rally dell’azionario degli ultimi mesi sono stati però ridimensionati dallo stesso Buffett, che ha spiegato come alcuni parametri regolamentari nella disclosure costringano la società a riportare plusvalenze teoriche ad un determinato momento, anche se non effettivamente realizzate, in base alle sue consistenze di portafoglio. .

Il più realistico indicatore dell’utile operativo ha infatti segnato un più 5 per cento a 5,56 miliardi di dollari, a fronte di 5,29 miliardi un anno prima.

Il titolo della società, la cui valorizzazione complessiva di Borsa fluttua attorno ai 1.000 miliardi di dollari, è balzato venerdì scorso del 3,29 per cento.