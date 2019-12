Popolare di Bari: via libera del Fitd al salvataggio

Semaforo verde del Comitato di gestione del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi all’intervento per Popolare di Bari.

L’organismo ha valutato una richiesta di intervento pervenuta dai Commissari straordinari della Banca Popolare di Bari, volto ad assicurare alla Banca il rispetto dei requisiti patrimoniali minimi al 31.12.2019, nel quadro di un più ampio piano di intervento in corso di definizione. Il Comitato ha deliberato di esprimere al Consiglio una valutazione favorevole in merito all’istanza formulata dai Commissari, in funzione della delibera da assumere, con modalità e tempi che verranno definiti nei prossimi giorni, in conformità alle regole che disciplinano l’attività del Fondo Interbancario”.