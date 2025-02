Polizze, Generali lancia la multiramo Valore Futuro

Generali Italia ha lanciato la polizza “Valore Futuro”, prodotto multiramo che permette ai risparmiatori di cogliere le opportunità offerte dai mercati finanziari, proteggendo il loro capitale dall’inflazione in uno scenario caratterizzato da alta liquidità.

Oggi, infatti, in Italia le persone continuano a detenere liquidità sui conti correnti per oltre 1.500 miliardi di euro e l’81% delle stesse dichiara la protezione del capitale come obiettivo primario per la scelta degli investimenti.

Iscriviti alla Newsletter per rimanere sempre aggiornato sul mondo dei mercati, dell'economia e della consulenza finanziaria. Iscriviti Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

La struttura finanziaria di Valore Futuro

Questa multi-ramo a premio unico è articolata su due componenti investite, l’una in Gestione Separata Gesav e l’altra nella Linea multi-comparto di fondi Multi Global Plus, combinate tra loro con una logica di protezione del capitale con meccanismi di consolidamento legati al tempo trascorso.

In particolare la Gestione separata Gesav, costituita nel 1979, è la prima gestione separata rivalutabile del mercato italiano con dimensione di oltre 48 miliardi e la cui composizione consente: un’ampia diversificazione degli investimenti; livelli minimi dei rischi collegati ai singoli titoli in portafoglio; un adeguato turnover del portafoglio e dell’attività di trading.

Multi Global Plus è una linea di fondi comuni che offre la possibilità di investire nei mercati azionari gestita da Banca Generali.