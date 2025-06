Polizze catastrofali: Confindustria chiede nuova proroga di 90 giorni

Una proroga di 90 giorni è quella che chiede a gran voce Confindustria in merito all’entrata in vigore dell’obbligo per le imprese di stipulare polizze contro le calamità e le catastrofi naturali.

Il 31 marzo è la deadline fissata per tutte le imprese italiane dell’obbligo di sottoscrivere la cosiddetta Cat Nat, ovvero una polizza contro le calamità naturali. Ad essere interessate dall’obbligo sono tutte le imprese con sede legale in Italia o con una stabile organizzazione sul territorio nazionale (ad esclusione delle imprese agricole)-

Entro fine mese, queste imprese sono tenute a stipulare un’assicurazione che copra i danni diretti ai beni aziendali, inclusi terreni, fabbricati, impianti e macchinari causati da eventi quali sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni.

A pochi giorni dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto attuativo sulle polizze contro le calamità e le catastrofi naturali che le imprese devono stipulare, con l’obbligo che decorre dal 31 marzo, Angelo Camilli, vicepresidente con delega al credito, la finanza e il fisco, spiega la posizione dell’associazione in un’intervista sul Sole 24 Ore.

“Il decreto attuativo è stato pubblicato il 28 febbraio. Fino a quella data noi siamo rimasti all’oscuro del contenuto del provvedimento – ribadisce il vicepresidente. “È stato introdotto un obbligo per legge di assicurazione nel caso di calamità e catastrofi naturali come alluvioni, frane e terremoti. Quando c’è un obbligo per le imprese non è mai positivo. In base a quanto previsto un’impresa può anche decidere di non stipulare queste polizze. Ma ci sono una serie di conseguenze talmente importanti che nei fatti diventa un obbligo. Quest’obbligo comporterà sicuramente maggiori oneri per le aziende, al quale però deve corrispondere un maggiore impegno dello Stato in termini di prevenzione. Altrimenti si tratterà solo di una tassa aggiuntiva sulle imprese che, però, non risolverà le cause della fragilità del nostro territorio”.

“È vero che alla base dell’obbligo c’è la necessità di garantire il principio di mutualità: se tutte le imprese stipulano le polizze si ridurranno i premi assicurativi e saranno sostenibili anche per le aziende maggiormente esposte al rischio. Capiamo la motivazione tecnica”. Camilli riconosce il fatto che l’idea che ispira la norma è quella di ridurre gli oneri a carico dello Stato, in termini di rimborsi ai cittadini in caso di calamità e di garantire la continuità aziendale. “In proposito è importante la previsione di recente approvata che prevede l’obbligo per le assicurazioni di liquidare immediatamente il 30% del danno”.