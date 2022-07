Secondo appuntamento con “Destinazione Alpha”, il podcast lanciato a giugno da Plenisfer Investments sgr, la sgr fondata e guidata da Giordano Lombardo. Il tema di questa nuova puntata è stato il reshoring, ossia il fenomeno del rientro a casa delle attività produttive delle aziende che in precedenza le avevano delocalizzate. Partendo dall’analisi di questo fenomeno, che secondo gli esperti di Plenisfer porterà ad una profonda riorganizzazione dei processi industriali, vengono approfondite le opportunità connesse alla diffusione dell’automazione industriale e della digital industry.

Il ceo Giordano Lombardo, insieme a Diego Franzin, head of portfolio strategy e co-fondatore della sgr, ha condotto il secondo appuntamento di questa interessante serie podcast. Ogni puntata approfondisce specifici temi di mercato e le opportunità di investimento ad essi connesse con l’obiettivo di aprire un canale diretto con gli esperti di finanza di Plenisfer.

Il secondo episodio è stato intitolato “Dal reshoring alla digital industry: nuove sfide da trasformare in opportunità”.

Il reshoring raccontato da Plenisfer Investments sgr

Il reshoring è un tema ancora poco dibattuto dai mercati, secondo Plenisfer, ma che può avere una valenza strategica importante in ottica futura. Comes spiega Lombardo nel podcast:

“Il reshoring è la rilocalizzazione della produzione nei Paesi di commercializzazione o in aree limitrofe. Un tema sempre più centrale per le aziende occidentali e per questo potrebbe offrire selezionate opportunità per il futuro. Pandemia e guerra hanno agito da catalizzatori di un fenomeno strutturale già in atto. Hanno messo in evidenza anche la necessità di diversificare l’approvvigionamento su più Paesi, per evitare la concentrazione della produzione o delle forniture in singole aree geografiche. Come nella questione energetica, ripensare le filiere non è più solo un tema di efficienza della catena del valore: è un tema di sicurezza e controllo della produzione”.

Franzin dal canto suo ha chiarito:

“Si tratta di un fenomeno strutturale già in corso prima dell’attuale fase congiunturale. Esso è connesso all’aumento del costo del lavoro nelle tradizionali aree produttive e al conseguente rallentamento della globalizzazione. Un rallentamento registrato già a partire dallo scorso decennio e che ci aspettiamo proseguirà ancora per molti anni. Questo trend di lungo periodo è stato accelerato negli ultimi due anni dalla pandemia. Si è determinato il blocco delle forniture e un assottigliamento delle scorte dei beni non essenziali, esploso in modo drammatico col ritorno improvviso della domanda. La fragilità dei sistemi di approvvigionamento è diventata ancora più evidente di recente: prima con l’avvio della guerra in Ucraina e poi con la paralisi del porto di Shanghai durante gli inattesi lockdown cinesi”.

Questi sono solo due passaggi della seconda puntata del podcast Destinazione Alpha, disponibile in esclusiva sul sito e sulla pagina Linkedin di Plenisfer.