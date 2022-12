Si intitola “Destinazione 2023: l’anti-outlook di Plenisfer” la terza puntata di “Destinazione Alpha”, il primo podcast di Plenisfer Investments, sgr fondata e guidata da Giordano Lombardo.

Ed è proprio Lombardo, affiancato da Matteo Lenardon, head of Ssles Italia di Plenisfer, a essere protagonista di questo nuovo appuntamento del podcast, in cui i due esperti forniscono la loro view sui mercati nei prossimi mesi.

Ora che gli outlook sul 2023 sono i temi del momento, Plenisfer ha scelto di andare in controtendenza senza fare previsioni precise sul prossimo anno e argomentato questa decisione nel terzo episodio del suo podcast. Come spiega Lombardo, “fare previsioniabrevetermine sull’andamento macroeconomico o sulla direzione dei mercati finanziari è un eserciziofutile. Nessuno sa cosa faranno l’S&P500 o l’inflazione nei prossimi mesi. Eppure, vengono lanciate previsioni estremamente precise, poi regolarmente e in breve smentite dai fatti. Basti pensare che a fine 2019 nessuno aveva incluso una pandemia nell’outlook 2020 e a fine 2021 nessuno aveva calcolato la guerra in Ucraina”.

Dunque, cosa bisogna fare in questo momento? Sempre secondo Lombardo, “innanzitutto bisogna cercare di leggere bene la situazione in cui siamo. Astenersi dalle previsioni macro non significa che non dobbiamo analizzare attentamente il quadro in cui ci troviamo e trarne spunto per costruire portafogli robusti agli shock e ai potenziali rischi che abbiamo davanti”. “Guardando alla storia economica – aggiunge Lenardon – anche nei periodi in cui la Borsa non è andata da nessuna parte (come nell’ultimo periodo di alta inflazione: 19661982), anzi ha perso in termini reali, ci sono stati ampi movimenti di mercato all’interno del periodo”.

Sono solo alcuni brevi passaggi della interessantissima terza puntata del podcast Destinazione Alpha, disponibile da oggi in esclusiva sul sito e pagina Linkedin di Plenisfer. Non perdetela!