Pil Italia prende slancio, secondo trimestre oltre le attese

Si rafforzano i segnali di ripresa dell’economia italiana, reduce da un anno nero causato dalla pandemia da COVID 19. Nel secondo trimestre, stando alle indicazioni arrivate oggi dall’ISTAT, tra aprile e giugno la crescita ha registrato +2,7% rispetto al trimestre precedente e +17,3% su base annua. L’incremento tendenziale eccezionalmente marcato del Pil deriva dal confronto con il punto di minimo toccato nel secondo trimestre del 2020 in corrispondenza dell’apice della crisi sanitaria.

La variazione acquisita del Pil per il 2021 è pari a +4,8%. “Dopo un primo trimestre del 2021 in lieve recupero, nel secondo trimestre dell’anno l’economia italiana ha registrato una crescita molto sostenuta” commenta l’Istat, aggiungendo che, dopo le revisioni, nel primo trimestre il Pil è salito dello 0,2% congiunturale e sceso dello 0,7% su anno.

Si tratta di dati superiori a quelli della Germania, il cui Pil, nello stesso periodo, è cresciuto dell’1,5% su base trimestrale e del +9,2% su base annua.

Servizi in forte recupero

Ma torniamo all’Italia. Il risultato ha beneficiato soprattutto di un forte recupero del settore dei servizi di mercato, il più penalizzato dalla crisi, di una crescita dell’industria e di una sostanziale stazionarietà dell’agricoltura.

Come di consueto, la stima preliminare ha natura provvisoria, in quanto basata su indicatori in parte non completi e suscettibili di revisione nei trimestri successivi, e prevalentemente su una valutazione delle componenti di offerta del Pil.