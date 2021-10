Pil Italia corre nel terzo trimestre, più veloce della Germania

Prosegue nel terzo trimestre la ripesa del Pil Italia, che si conferma più veloce della media dei paesi dell’eurozona. Tra luglio e settembre, l’Istat stima che il prodotto interno lordo, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, sia aumentato del 2,6% rispetto al trimestre precedente e del 3,8% in termini annuali.

L’Istituto di statistica, precisando come i tre mesi in esame abbiano avuto tre giornate lavorative in più rispetto al trimestre precedente e lo stesso numero di giornate lavorative rispetto al terzo trimestre del 2020.

Pil Italia al 6,1%

Le previsioni odierne arrivano dopo un primo trimestre debole (+ 0,1% rispetto al trimestre precedente; -0,8% nei confronti del primo trimestre del 2020) e un secondo trimestre boom ( +2,7% su base congiunturale e + 17,3% su base tendenziale).

La variazione acquisita per il 2021, comunica l’Istat, è pari a +6,1%.

La crescita del Pil italiano si confronta più veloce di quello reostato dalla media dei paesi della zona euro sia a livello congiunturale (+ 2,2% eurozona), sia a livello annuale (+ 3,7% nella zona euro). L’Italia fa meglio della Germania (+1,8% congiunturale; +2,5% tendenziale).