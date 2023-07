Piazza Affari, tutti i numeri delle small cap quotate su Euronext Growth Milan

IRTOP Consulting ha presentato oggi a Piazza Affari la X edizione dell’Osservatorio PMI Euronext Growth Milan (ex Aim Italia).

Dal 2009 ad oggi Euronext Growth Milan ha accolto 282 società e la raccolta in IPO è stata pari a 5,8 miliardi di euro, segno di una evoluzione culturale a favore dell’Equity che sta interessando tutti i settori.

Al 3 luglio 2023 le società quotate su Euronext Growth Milan sono 193 (di cui 1 SPAC, 3 Business Combination e 2 Reverse Takeover) per una capitalizzazione complessiva pari a 9,1 miliardi di euro. Il mercato ha registrato un notevole sviluppo a partire dal 2016, grazie all’effetto combinato dei Piani Individuali di Risparmio (PIR) e del credito di imposta sui costi di IPO (CDI): +151% in termini di società quotate rispetto al 2016, +215% in termini di capitalizzazione rispetto al 2016.

Il 2023 ha registrato, al 3 luglio, 12 IPO per una raccolta (comprensiva di greenshoe ove esercitata), di 96,6 milioni di euro. In particolare, sono approdate sul mercato EGM: AATech, Creactives Group, Cube Labs, Deodato Gallery, Ecomembrane, Gentili Mosconi, Pasquarelli Auto, RedFish LongTerm Capital, RES, Reway Group, TMP Group, Valtecne. Si segnala altresì che in data 3 luglio Borsa Italiana ha ammesso alle negoziazioni I.M.D. International Medical Devices, operatore di riferimento a livello internazionale nel settore MedTech e in particolare nei sistemi di diagnostica per immagini; l’inizio delle negoziazioni è previsto per venerdì 7 luglio 2023.

EGM ha contribuito alla crescita del mercato regolamentato con 27 società che hanno perfezionato il translisting su EXM/STAR. La capitalizzazione complessiva al translisting è stata pari a 6,4 miliardi di euro, per una media di 237 milioni di euro: al 3 luglio 2023 le 24 società quotate sul mercato principale capitalizzano complessivamente 13,5 miliardi di euro registrando una performance media dal translisting pari a +113%. EGM ha altresì registrato 23 Offerte Pubbliche di Acquisto (OPA), 35 delisting e 4 fusioni.

Secondo Anna Lambiase, ceo di IRTOP Consulting e direttore scientifico dell’Osservatorio PMI EGM “Dal confronto internazionale si evidenzia ancora un importante gap tra il mercato EGM e l’Euronext Growth Paris pari a -28% in termini di emittenti e -57% in termini di capitalizzazione e nel confronto con AIM UK pari a -76% in termini di emittenti e -90% in termini di capitalizzazione. La quotazione in Borsa è una leva di competitività per le PMI e genera crescita occupazionale: è pertanto necessario sviluppare molteplici iniziative, sia sul fronte della domanda che dell’offerta, finalizzate a permettere al mercato EGM di competere realmente con le principali piazze internazionali.

Ai fini dello sviluppo futuro del mercato riteniamo che si debba lavorare su alcuni elementi base quali rendere strutturale il Bonus IPO, diffondere la cultura dell’equity sulle PMI, anche nelle regioni del sud, coinvolgere nuovi investitori di medio lungo termine quali casse e assicurazioni favorendo la liquidità del mercato anche attraverso forme di investimento incentivante.

Riteniamo che un importante pillar per la competitività del mercato dei capitali sia la sostenibilità: le due dimensioni – finanza e ESG – dovranno sempre più essere integrate nei processi di sviluppo aziendale e di accesso ai capital markets. Per questo abbiamo lavorato per definire la “IPO Sostenibile” colmando una carenza di disciplina per un tema che risulta di grande attualità oltre che un mega-trend per il futuro della finanza.

Infine, il comitato scientifico dell’Osservatorio PMI EGM si è fatto promotore di un Tavolo Tecnico volto a mappare nuovi potenziali investitori in economia reale privati e pubblici che insieme potrebbero favorire in maniera determinante l’offerta di capitale sostenendo sia il mercato primario che secondario.”