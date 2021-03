Piazza Affari: per Credit Suisse il listino italiano è da “overweight”

Credit Suisse vede rosa su Piazza Affari Gli analisti della banca elvetica hanno alzato il rating sull’azionario italiano a overweight citando una riduzione del rischio politico, un ciclo economico in miglioramento e valutazioni, definite “a buon mercato”.

Partiamo dalla riduzione del rischio politico.

Gli analisti ricordano inoltre che la priorità di Mario Draghi, oltre al piano vaccinale, sarà la riscrittura del Recovery plan. Per raggiungere questo obiettivo, Draghi ha promesso di ridurre la burocrazia e riformare il sistema giudiziario.

Obiettivi, che secondo gli esperti, sono alla portata del governo grazie ad un “contesto politico che dovrebbe aiutare il paese non solo ad attuare le riforme ma anche ad accedere ai 190 miliardi di euro stanziati dall’Europa, di cui 67 miliardi di euro nel 2021, ovvero il 4,1% del PIL 2020”.

Di questo migliorato clima politico, dovrebbe beneficiare lo spread.

Ma non sarà solo la stabilità politica a dare slancio a Piazza Affari. Crediti Suisse cita anche il miglioramento del ciclo economico.

“La revisioni degli utili delle aziende italiane quotate è superiore a quelle del resto dell’Europa continentale, ma la performance della Borsa non incorpora ancora questa prospettiva”, spiegano gli esperti aggiungendo che azioni italiane rimangono ragionevolmente a buon mercato, essendo scambiate, in termini di p/e, non molto al di sopra del loro minimo di 15 anni.