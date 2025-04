Piazza Affari a picco in avvio, molti titoli non aprono. Le sedute più nere nella storia

Avvio pesantissimo per piazza Affari, che inizia la seduta all’insegna delle vendite, in linea con le principali piazza mondiali. Nelle prime battute, Milano cede oltre il 7% in linea con Francoforte. Parigi – 6,8% e Londra -6,30%. A piazza Affari tre quarti dei titoli del Ftse Mib non riescono ad aprire Si sta profilando un lunedì realmente nero, dopo le gravissime perdite già incassate tra giovedì e venerdì scorsi, quando in Europa sono andati in fumo oltre 1.200 miliardi di capitalizzazione.

Tutto questo arriva, dopo una settimana da dimenticare. Per restare in Europa, Milano, la peggiore nell’ottava, ha perso l’11,2%, erodendo il progresso da gennaio a poco più di un punto percentuale. Male anche Parigi (-9,5%), Francoforte (-9,8%) e Amsterdam (-8%), mentre limitano i danni Madrid (-7%) e Londra (-6,8%).

Vale la pena ricordare che quella dello scorso venerdì 4 aprile (Ftse Mib – 6,53%) è entrata negli annali delle giornate peggiori delle contrattazioni milanesi, insieme a: