Petrolio Wti tocca i minimi dal 1999, si riempiono i depositi per lo stoccaggio

La scadenza imminente (martedì) del contratto future a maggio, i crescenti squilibri fra domanda e produzione e le difficoltà di stoccaggio hanno abbattuto il prezzo del barile di petrolio Wti portandolo a livelli che non si vedevano dal 1999. Il prezzo del barile è arrivato a cedere il 22% a 14,19 dollari.

Appena il 13 aprile scorso il cartello allargato dei Paesi esportatori di petrolio Opec+ aveva concordato un taglio alla produzione giornaliera da 9,7 milioni di barili. La fine della guerra dei prezzi fra Arabia Saudita e Russia, tuttavia, non si sta rivelando sufficiente a moderare il crollo dei prezzi, come già aveva avvertito l’Agenzia internazionale dell’energia.

Dalla fine di febbraio le scorte di greggio nel principale hub di stoccaggio degli Stati Uniti, presso Cushing, in Oklahoma, sono aumentate del 48% portandosi a quasi 55 milioni di barili, secondo quanto comunicato dalla Energy Information Administration. L’hub, informa l’Eia, dispone di una capacità di stoccaggio operativa di 76 milioni.

“Mentre la produzione continua relativamente invariata, i depositi [per lo stoccaggio] si stanno riempiendo di giorno in giorno”, ha commentato a Reuters Bjornar Tonhaugen, responsabile del mercato petrolifero di Rystad, “il mondo sta usando sempre meno petrolio e i produttori ora stanno saggiando come questo si traduca sui prezzi”.