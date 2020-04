Petrolio rimbalza dopo crash storico: ieri WTI sotto zero

Rimbalzo del prezzo del petrolio sui mercati asiatici dopo il “crash” storico di ieri. Nell’ultima seduta di scambi prima della scadenza il future maggio sul Wti è risalito a 2 dollari al barile sui mercati asiatici e in mattinata è indicato attorno a 1 dollaro, dopo essere precipitato ieri sotto zero per la prima volta nella storia e fino a un minimo di -40,32 dollari.

Nessuno si sarebbe, tuttavia, immaginato un lunedì così nero per il greggio. Mai da quando sono iniziate le rilevazioni nel 1983 i prezzi del Wti sono scesi così in basso.

Il contratto giugno, intanto, sale del 5,14% a 21,48 dollari. L’elevata differenza tra le tra le due scadenze riflette il timore di non trovare posto libero per lo stoccaggio del greggio nel breve termine.

A parte le problematiche tecniche, le quotazioni subiscono, inoltre, i persistenti timori su un pesante squilibrio tra offerta e domanda a causa dei blocchi di attività dovuti al Coronavirus.

Uno scenario che rende inadeguati i tagli alla produzione decisi dall’Opec+ in quanto non riescono a tenere il passo con il crollo della domanda derivante dai lockdown imposti nelle maggiori economie per contenere il coronavirus.

Secondo gli analisti nessuna riduzione della produzione può essere, infatti, abbastanza veloce e profonda guardando alla dinamica dei prezzi dal momento che, al di là della seduta nera, i prezzi del Wti e del Brent avevano già perso più della metà del loro valore nel 2020 con il coronavirus e la prevista recessione.

Il future giugno sul Brent, intanto, cede lo 0,94% a 25,33 dollari.