Petrolio: Putin prova ad indebolire il mercato petrolifero

Secondo gli analisti, l’annuncio della Russia di un divieto di esportazione di petrolio nei confronti dei paesi che rispettano il limite di prezzo è l’ultimo segnale che siamo entrati in una nuova era per i mercati energetici globali. Gli analisti notano che è improbabile che abbia un impatto a breve termine sui prezzi del petrolio, con i mercati che prendono spunto dai dati e dalle azioni concrete piuttosto che dalle parole.

Il prezzo massimo è stato introdotto il 5 dicembre e richiede ai trader che utilizzano servizi occidentali come rotte marittime, assicurazioni e finanziamenti di non pagare più di 60 dollari al barile per il petrolio russo trasportato via mare. Il greggio degli Urali è attualmente scambiato intorno ai 50 dollari al barile, secondo la società di raffinazione finlandese Neste.

Mercoledì la Russia ha dichiarato che dal 1° febbraio fermerà il petrolio greggio e i prodotti petroliferi per cinque mesi a qualsiasi nazione che abbia aderito al limite, con un divieto separato sui prodotti petroliferi raffinati a venire.

Dan Yergin, vicepresidente di S&P Global, ha dichiarato martedì alla CNBC che nonostante lo scetticismo sul fatto che il programma avrebbe funzionato, i leader hanno trovato un modo per mantenere il flusso di petrolio nel mercato riducendo al contempo le entrate petrolifere russe. Ma come risultato, ha detto:

“Adesso abbiamo un mercato petrolifero diviso e politicamente più carico”. “Negli ultimi 30 anni, dal crollo dell’Unione Sovietica, abbiamo avuto un mercato globale in cui il petrolio si è praticamente spostato in base all’economia, ad eccezione di Iran e Venezuela; ma ora abbiamo quello che io chiamo un mercato petrolifero diviso in cui il petrolio russo non può più raggiungere il suo mercato più grande, che è l’Europa, e i mercati sono stati divisi e quel petrolio ora scorre verso est”.

I paesi europei si sono dati da fare per trovare fonti alternative di petrolio e gas e nuove soluzioni per la sicurezza energetica dopo l’invasione non provocata dell’Ucraina da parte della Russia a febbraio. L’UE ha ottenuto il 14,4% dei suoi oli di petrolio dalla Russia nel terzo trimestre del 2022, in calo di 10,5 punti percentuali su base annua, poiché ha aumentato le importazioni da Stati Uniti, Norvegia, Arabia Saudita e Iraq.

Bill Weatherburn, economista delle materie prime presso Capital Economics, ha concordato che l’impatto immediato sul mercato sarebbe limitato poiché la mossa è stata minacciata dalla Russia per qualche tempo.

Effetti sul mercato del petrolio nei prossimi anni

Bob McNally di Rapidan Energy Group ha dichiarato che l’embargo dell’UE sul petrolio russo trasportato via mare, il tetto massimo del prezzo del petrolio e il divieto di esportazione della Russia sarebbero i fattori più significativi che incideranno sull’offerta il prossimo anno e ha presentato uno scenario “completamente nuovo”.

Si aspetta che il 2023 e gli anni successivi vedranno una continua volatilità nei mercati petroliferi. I futures sul petrolio greggio Brent sono attualmente scambiati intorno a $ 84 al barile, vicino a dove hanno iniziato l’anno, ma nel frattempo sono stati sulle montagne russe, avvicinandosi a $ 140 al barile nel trading intraday a marzo e superando $ 120 al barile a giugno.

McNally ritiene che il mercato stia terminando una fase di contrazione durata circa sette anni caratterizzata da un eccesso di offerta e che si trovi ai piedi di una nuova fase di boom pluriennale che vedrà una domanda più forte del previsto. Ciò si svolgerà tra grandi incertezze geopolitiche e macroeconomiche e l’OPEC + farà fatica a bilanciare il mercato, ha affermato.

Con la Russia che rimane il più grande esportatore di petrolio al mondo per prodotti grezzi e raffinati combinati, gli effetti del suo nuovo embargo potrebbero essere enormi.

“Il mercato è un po’ di umore compiacente nei confronti della Russia, gli operatori ci crederanno quando lo vedranno”, ha aggiunto poi McNally: