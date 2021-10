Petrolio: oggi meeting l’OPEC+. Cosa si aspetta il mercato

Questa mattina i futures sul greggio Brent di dicembre hanno raggiunto i 78,94 dollari al barile, in diminuzione di 0,34 dollari o dello 0,43% mentre quelli sul West Texas Intermediate (WTI) di novembre scambiano in ribasso di 0,38 dollari, o dello 0,50%, a 75,50 dollari al barile.

Secondo gli analisti di Mps Capital Services, il primo scenario resta quello base, ma un aumento maggiore sarà sicuramente discusso e non è da escludere una sorpresa dato lo storico. Il gas TTF, dopo il record storico in avvio, venerdì è stato oggetto di prese di profitto (-4,2%), in scia alla ripresa delle forniture russe e all’attesa di temperature più miti.

Prezzi petrolio: le stime degli analisti