Petrolio in aumento a causa delle preoccupazioni sull’offerta

I prezzi del petrolio sono aumentati venerdì, supportati dalla prospettiva di un mercato teso a causa dell’aumento del consumo di benzina negli Stati Uniti in estate, e anche dalla possibilità di un divieto dell’UE sul petrolio russo.

Il greggio Brent è salito di 0,31%, ed era sulla buona strada per un guadagno di circa il 5% questa settimana.

Il greggio statunitense West Texas Intermediate (WTI) è salito dello 0,07%. Il WTI prevede un guadagno settimanale dello 0,6%.

Le scorte di benzina statunitensi sono diminuite di 482.000 barili la scorsa settimana a 219,7 milioni di barili, ha affermato mercoledì la US Energy Information Administration. L’inizio della stagione di guida estiva negli Stati Uniti comporta normalmente un aumento dei consumi.

“La stagione trainante degli Stati Uniti e la forte domanda di viaggio dovrebbero aiutare (prezzi). Con la crescita dell’offerta in ritardo rispetto alla crescita della domanda, è probabile che il mercato petrolifero rimanga sottofornito. Pertanto, rimaniamo positivi nelle nostre prospettive per i prezzi del greggio”, ha aggiunto Staunovo.

Entrambi i contratti del greggio benchmark sono stati supportati anche poiché la Commissione europea ha continuato a cercare il sostegno unanime di tutti i 27 Stati membri dell’UE per la sua proposta di nuove sanzioni contro la Russia, con l’Ungheria che rappresentava un ostacolo.

I paesi dell’Unione Europea stanno negoziando un accordo sulle sanzioni petrolifere russe che embargherebbero le consegne delle spedizioni ma ritarderebbero le sanzioni sul petrolio consegnato tramite oleodotto per conquistare l’Ungheria e altri Stati membri senza sbocco sul mare, hanno affermato i funzionari.

La resistenza dell’Ungheria alle sanzioni petrolifere e la riluttanza di una manciata di altri paesi, ha impedito l’attuazione di un sesto pacchetto di sanzioni da parte dei 27 membri dell’UE contro la Russia per l’invasione dell’Ucraina.

“Riteniamo che una forte contrazione delle esportazioni petrolifere russe potrebbe innescare una vera e propria crisi petrolifera in stile anni ’80 e spingere il Brent ben oltre i 150 dollari al barile”, ha affermato in una nota la Bank of America.