Perché il diesel costa più della benzina

Il prezzo del carburante in Italia è diventato più caro con l’arrivo del nuovo anno, dopo la fine del periodo di sconto governativo sulle accise. Così, il diesel ha raggiunto circa 2,5 euro al litro su alcune autostrade italiane, secondo una denuncia della più grande associazione dei consumatori italiana, il Codacons, che ha presentato “denunce a 104 Procure italiane e alla Guardia di Finanza per indagare sul fenomeno”.

Il Codacons ha analizzato i prezzi comunicati dagli operatori e ha rilevato che nel tratto dell’autostrada A1 tra Roma e Milano la benzina è costata questo sabato 2.392 al litro e il diesel 2.479 euro. Ha commentato il presidente del Codacons, Carlo Rienzi:

“I prezzi dei carburanti sembrano fuori controllo e dopo il freno alla riduzione delle accise (dal 1° gennaio) si assiste a forti salite dei listini alle pompe su tutto il territorio, la cui entità non sembra affatto giustificata dall’evoluzione del prezzo del petrolio ”.

L’Italia, con una media di 1.891 euro al litro, è al terzo posto in Ue per il prezzo più alto del gasolio, dietro solo a Svezia e Finlandia, mentre siamo al quarto posto nel caso della benzina 1.827 euro al litro.

Prima dell’aumento delle accise, l’Italia era dodicesima in Europa per il gasolio e decima per la benzina. Se si considerano solo le tasse, l’Italia è al primo posto nella tassazione del gasolio, con ben 0,958 euro di tasse per ogni litro di gasolio. Le organizzazioni avvertono anche dell’effetto di questo aumento dei prezzi del carburante con un aumento dei costi di trasporto che può raggiungere l’85%, che influenzerà i prezzi dei prodotti in vendita.