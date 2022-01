Pensioni: pagamenti anticipati anche a febbraio, le date

conto corrente bancario, la potrà vedere sul proprio saldo il primo giorno bancabile del mese, ovvero il 1° febbraio 2022. Notizie ufficiali arriveranno solo dalla Protezione civile, INPS Poste che potranno confermare il calendario di cui sopra. Si ricorda altresì che, per i cittadini di età pari o superiore a 75 anni e che riscuotono la pensione in contanti è ammesso richiederne la consegna presso il proprio domicilio. A tal fine occorre, tuttavia, che il pensionato stesso deleghi per il ritiro e la consegna i Carabinieri. Chi, invece, riceve la pensione direttamente su un, la potrà vedere sul proprio saldo il primo giorno bancabile del mese, ovvero il 1° febbraio 2022.

Dal primo febbraio accesso alle Poste con green pass

Secondo quanto previsto nel recente decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri, dal 1° febbraio 2022 per andare alla sportello postale, sarà obbligatorio il green pass base, che si ottiene facendo un tampone. Il test rapido vale 48 ore, quello molecolare 72 ore. Le norme varranno indipendentemente dal colore della propria regione (zona bianca, gialla, arancione, rossa).

Chi ha il super green pass, e quindi è vaccinato o guarito negli ultimi 6 mesi, non sarà soggetto a restrizioni e quindi potrà usufruire dei servizi agli sportelli di Poste Italiane, degli istituti bancari e degli uffici pubblici, dall’anagrafe all’Urp, mostrando il QR code. Per i cittadini non vaccinati o non immunizzati ci sarà l’opzione del tampone oppure si potranno usare i servizi online.