Nei Paesi Bassi c’è il miglior sistema previdenziale. Al secondo posto, invece, troviamo l’Islanda e al terzo la Danimarca. L’Italia è in una posizione molto bassa, battuta dal Giappone. A scattare questa particolare fotografia ci hanno pensato Mercer e il CFA Institute hanno pubblicato il 15° Mercer CFA Institute Global Pension Index (MCGPI), l’indice annuale delle pensioni.

Questa particolare classifica dei vari sistemi previdenziali ha il merito di mettere in evidenza quale sia l’impatto dell’inflazione e dell’età della popolazione sul mondo delle pensioni. E permette di capire come stiano funzionando i vari sistemi previdenziali. Uno dei problemi principali, secondo Margaret Franklin, CFA, Presidente e CEO del CFA Institute, è legato all’età media della popolazione, che continua ad innalzarsi. Ma non solo: l’inflazione e l’aumento dei tassi hanno generato delle nuove dinamiche dei mercati, che metteranno sotto pressione i piani previdenziali.

Pensioni: dove sono stati raggiunti i numeri più alti

Il compito principale dell’indice è quello di individuare i migliori modelli previdenziali a livello mondiale. Per riuscire a stilare questa classifica vengono presi in esame tre fattori sui quali viene valutato il sistema previdenziale:

adeguatezza ;

; sostenibilità ;

; integrità.

Quest’anno, però, all’interno del report è stata analizzato anche il potenziale dell’intelligenza artificiale: l’IA, infatti, può essere utilizzata per migliorare i sistemi previdenziali e di welfare, riuscendo, in questo modo, a garantire una migliore qualità di vita alle persone nel momento in cui andranno in pensione.

A realizzare il punteggio più alto all’interno del Quindicesimo Mercer CFA Institute Global Pension Index sono i Paesi Bassi, che ottengono il punteggio più alto dell’indice: 85,0. Seguono l’Islanda (83.5) e dalla Danimarca (81.3). L’Argentina, invece, ottiene il punteggio più basso: 42.3. L’Italia, purtroppo, si conferma in una posizione molto bassa, al di sotto della media europea in tutte e tre le dimensioni dell’indice (adeguatezza, sostenibilità ed integrità)

Facendo una media ponderata dei tre indici utilizzati, i sistemi previdenziali che hanno conseguito i valori più elevati sono il Portogallo per l’adeguatezza (86.7), l’Islanda per la sostenibilità (83.8) e la Finlandia per l’integrità (90.9). I sistemi con i punteggi più bassi per macro-categoria sono la Corea del Sud per l’adeguatezza (39.0), l’Austria per la sostenibilità (22.6) e le Filippine per l’integrità (25.7).

Cosa succede in Italia

Il sistema previdenziale italiano come si muove in questo contesto? Per quanto riguarda l’adeguatezza sono stati registrati degli evidenti progressi. I problemi maggiori, però, vengono registrati dal costante peggioramento del debito pubblico, il quale viene compensato da altri elementi. Tra questi ci sono la trasferibilità tra fondi pensione dei benefici maturati e un buon replacement ratio.

Migliora anche il punteggio della sostenibilità, dovuto principalmente all’aumento delle persone con un’età superiore a 50 anni che sono iscritte a delle forme di pensione complementari. Migliora sì, ma continua a rimanere al penultimo posto. A condizionare il nostro paese, in questo caso, sono principalmente:

la crescita economica bassa ;

; un elevato livello del debito pubblico ;

; un’alta spesa governativa per le pensioni ;

; un livello di adesione alla previdenza complementare ancora molto basso.

Il valore più alto per l’Italia è rappresentato dall’indice dell’integrità. in questo caso i fattori positivi sono rappresentati dalla presenza di un regolatore per i fondi pensione – stiamo pensando alla Covip -. È, invece, necessario fare di più per favorire l’adesione alle forme pensionistiche complementari.