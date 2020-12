PayPal vicina alle Pmi con il supporto di Triboo

Attraverso svariate testimonianze PayPal, da sempre al fianco delle Piccole e Medie Imprese, ha deciso di raccontare come il brand sia stato vicino alle aziende ed agli imprenditori durante il periodo del lockdown e di come, tuttora, continui ad essere uno strumento altamente di supporto.

Triboo, Gruppo attivo nel settore digitale e quotato sul mercato MTA di Borsa Italiana (e che controlla questa testata online), ha elaborato una proposta editoriale in grado di narrare queste storie, rispettando ed esaltando i valori del brand PayPal.

PMI.IT, sito dedicato alle Piccole e Medie Imprese, ha creato uno speciale interamente dedicato al mondo dei “Pagamenti Elettronici” in collaborazione con PayPal, supportando la stessa azienda nella creazione di contenuti per la “PayPal Commerce Platform”.

“In un anno difficile come questo, PMI.it si è dimostrato più volte una fonte affidabile di informazione e uno strumento di supporto per le aziende italiane” – ha chiarito Giangiacomo Corno, vicepresidente del Gruppo Triboo. “In questo progetto abbiamo voluto coinvolgere anche Wall Street Italia, testata riconosciuta nel mondo finanziario come altamente credibile e autorevole nel mondo dell’informazione. Tramite una strategia di comunicazione multicanale, promossa grazie alla sinergia tra le due testate, abbiamo raccontato come PayPal sia stata al fianco degli imprenditori che hanno saputo sfruttare i loro servizi per evolversi digitalmente, soprattutto in quest’anno particolarmente arduo. Ringraziamo PayPal per l’opportunità che ci ha offerto, ovvero quella di raccontare esperienze positive e di successo.”