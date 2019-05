Payden e Rygel gestirà due mandati del fondo Telemaco

Payden & Rygel Investment Management è stata selezionata per gestire due mandati obbligazionari ad obiettivo di rendimento assoluto di Telemaco, il fondo nazionale per la pensione complementare per i lavoratori delle aziende di telecomunicazioni. Con questa aggiudicazione salgono a nove i mandati istituzionali gestiti da Payden & Rygel per la clientela italiana.

“Offriremo a Telemaco una soluzione di investimento personalizzata per il raggiungimento degli obiettivi dei propri iscritti, attraverso una delle nostre strategie migliori con un track record decennale e risultati consistenti”

ha commentato Nicolò Piotti, Managing Director di Payden & Rygel mentre Robin Creswell, Managing Principal di Payden & Rygel ha sottolineato la possibilità di accesso offerta