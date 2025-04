Papa Francesco: cosa hanno scritto i leader del mondo per la sua morte. Chi ci sarà ai funerali

E’ morto ieri, il giorno di Pasquetta, Papa Francesco. I leader economici di tutto il mondo hanno pianto la morte del Papa argentino, pubblicando tributi e cordogli sui social media.

Francesco, che soffriva di una malattia polmonare cronica, è morto a 88 anni come annunciato dal cardinale Kevin Ferrell, camerlengo del Vaticano.

“Tutta la sua vita è stata dedicata al servizio del Signore e della sua Chiesa. Ci ha insegnato a vivere i valori del Vangelo con fedeltà, coraggio e amore universale, specialmente a favore dei più poveri ed emarginati”, ha detto Farrell lunedì alla Casa Santa Marta nella Città del Vaticano.

Michael Bloomberg: “Mondo sentirà profondamente la sua mancanza”

Michael Bloomberg, proprietario di maggioranza di Bloomberg L.P. ed ex sindaco di New York, ha pubblicato un tributo a Francesco in un post su X, sottolineando di aver avuto l’onore di incontrare Francesco durante la sua visita del 2015 al memoriale dell’11 settembre a New York.

“Il suo messaggio ha avuto una particolare risonanza nel luogo degli attacchi dell’11 settembre e rimane importante oggi come allora. Il suo profondo impegno nel promuovere la guarigione e l’unità ha ispirato persone di tutte le fedi in tutto il mondo, così come il suo stile umile, l’impegno verso i poveri e gli appelli ad affrontare il cambiamento climatico e a proteggere l’ambiente”, ha scritto Bloomberg.

Bloomberg ha affermato che la compassione, la tolleranza e la devozione alla giustizia sono stati i tratti distintivi del suo papato. “Il mondo sentirà profondamente la mancanza della sua leadership morale e della sua visione universale”, ha aggiunto.

Tim Cook: “Riposi in pace”

L’amministratore delegato di Apple Tim Cook ha scritto su X che “si unisce alle persone di tutto il mondo nel piangere Papa Francesco”.

“Ha vissuto una vita di straordinaria grazia e profonda compassione. Possa riposare in pace”, ha scritto Cook. Cook ha incontrato Francesco in un incontro privato in Vaticano nell’ottobre 2022.

Melinda French Gates: “Incontrarlo è stato un grande onore”

Melinda French Gates, cofondatrice della Fondazione Gates e fondatrice della società di investimenti e incubazione Pivotal Ventures, ha scritto su X che passare del tempo con Francesco “è stato uno degli onori” della sua vita.

“Nominandosi come il santo patrono dei poveri, Papa Francesco ha messo la povertà al centro del Vangelo”, ha detto French Gates. “Con grazia e amore, con fede nell’azione, Sua Santità ha usato una mano guaritrice per sollevare i più vulnerabili tra noi”.

Anche l’amministratore delegato di Google Sundar Pichai ha scritto su X che l’azienda si unisce “al mondo nel piangere Papa Francesco”. L’amministratore delegato ha anche lodato la sua leadership e la sua forza.

“Ha guidato la Chiesa cattolica con umiltà e forza, e il suo messaggio di unificazione attraverso le fedi e le provenienze durerà nel tempo. Possa riposare in pace”, ha dichiarato Pichai.

I leader del mondo che parteciperanno ai funerali

I funerali di Papa Francesco si terranno sabato 26 aprile alle ore 10, sul sagrato della Basilica di San Pietro, nel primo dei nove giorni di lutto noti come Novendiali. L’evento vedrà la partecipazione di numerosi leader mondiali, molti dei quali hanno già confermato ufficialmente la loro presenza nella Capitale.

Presenza scontata quella delle massime cariche dello Stato italiano, con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in prima fila. Da oltreoceano arriva anche la conferma del presidente americano Donald Trump, che tramite un post su Truth Social ha annunciato che sarà a Roma insieme alla moglie Melania. Anche il presidente dell’Argentina, Javier Milei, ha fatto sapere che sarà presente e che dichiarerà sette giorni di lutto nazionale in omaggio a Jorge Mario Bergoglio, originario di Buenos Aires.

Non ci sarà invece Vladimir Putin: il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha dichiarato all’agenzia Tass che il presidente russo non parteciperà. Sarà comunque presente una delegazione ufficiale russa.

Confermata anche la partecipazione del presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva e della moglie. Dalla Francia, Emmanuel Macron – attualmente in visita nell’isola della Réunion – ha dichiarato che “la presenza ai funerali del Papa è un dovere”, lasciando intendere anche quella della première dame Brigitte. Anche da Kiev è arrivata conferma: sarà presente il presidente Volodymyr Zelensky.

Presenzierà inoltre il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier. E non mancheranno le più alte cariche europee: Ursula von der Leyen, Roberta Metsola e Charles Michel – rispettivamente presidente della Commissione europea, del Parlamento europeo e del Consiglio europeo – hanno fatto sapere che parteciperanno.

Per quanto riguarda la Cina, al momento non risultano conferme ufficiali sulla partecipazione di una delegazione. È invece certa la presenza di rappresentanti di Taiwan.