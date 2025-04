Oro sfonda tetto dei 3300 dollari: guerra dazi accelera corsa ai beni rifugio

Mentre il dollaro è sceso e i titoli tech sono crollati a seguito della guerra commerciale globale intrapresa da Donald Trump, torna a salire il prezzo dell’oro, arrivato a segnare un nuovo massimo grazie alla domanda di beni rifugio.

Il metallo giallo ha guadagnato fino al 2,7% oggi salendo così per la prima volta sopra i 3.300 dollari l’oncia, superando il precedente record stabilito lunedì. Gli operatori scommettono inoltre che quest’anno ci saranno almeno tre tagli dei tassi della Federal Reserve e l’allentamento monetario è generalmente positivo per il metallo prezioso.

Oro: prezzo sale del 26% quest’anno

Stamani il metallo prezioso dopo aver sfondato il tetto dei 3mila dollari, ha ridotto brevemente i guadagni mentre il rame è salito in seguito a una notizia secondo cui la Cina sarebbe aperta a colloqui commerciali con gli Stati Uniti, se nominano una persona di riferimento per rappresentare il Paese e mostrano rispetto limitando i commenti denigratori.

Il metallo prezioso è salito del 26% quest’anno e ha toccato una serie di massimi storici mentre l’escalation della guerra commerciale crea ansia per una possibile recessione globale e gli investitori faticano a prendere posizioni a lungo termine a causa dell’imprevedibilità degli annunci tariffari di Washington.

“Mi piacerebbe avere una sterlina per ogni volta che qualcuno ha detto che l’oro ha raggiunto un massimo storico nelle ultime settimane”, ha dichiarato a Bloomberg Television Evy Hambro, responsabile globale degli investimenti tematici e settoriali di Blackrock Inc. “Il mercato dell’oro sta prosperando in questo periodo di incertezza, ma le basi sono molto tangibili e reali”.

Le principali banche rimangono ottimiste sulle prospettive del metallo nei prossimi trimestri, mentre gli investitori aumentano le partecipazioni nei fondi negoziati in borsa sostenuti dall’oro e le banche centrali continuano ad accumulare il metallo. Goldman Sachs prevede che i prezzi raggiungeranno i 4.000 dollari l’oncia entro la metà del 2026.

Questa settimana l’amministrazione statunitense ha anche annunciato indagini sulle importazioni di semiconduttori e prodotti farmaceutici, dopo aver imposto tariffe specifiche per settore su acciaio e alluminio, automobili e parti di automobili. Ha inoltre dichiarato che sta negoziando con decine di altri partner commerciali per ridurre le barriere commerciali in cambio di un alleggerimento dei dazi più alti.

“La lotta di potere tra i principali Paesi continuerà”, ha dichiarato Luchen Wang, analista di Galaxy Futures Co. con sede a Shanghai. “L‘appeal dell’oro come bene rifugio significa che è più probabile che salga che scenda nel breve e medio termine”.