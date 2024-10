Oro sfonda soglia psicologica dei 2700 dollari l’oncia. Prezzi saliranno ancora

L’oro viaggia su livelli record e supera per la prima volta il tetto dei 2.700 dollari l’oncia sostenuto dalle preoccupazioni per l’escalation dei conflitti in Medio Oriente e per la corsa alle elezioni negli Stati Uniti, che hanno spinto gli investitori a cercare beni rifugio per sentirsi al sicuro.

L’oro spot è salito dello 0,7% a $2.711,75 per oncia stamani, dopo aver toccato il massimo storico di $2.714,00 all’inizio della sessione. Il metallo giallo ha guadagnato oltre il 2% questa settimana con i futures sull’oro statunitensi che hanno guadagnato lo 0,7% a $2.726,90.

Le tensioni geopolitiche spingono il prezzo dell’oro

“I mercati continuano a guardare alla geopolitica e gli sviluppi della notte in Medio Oriente continuano ad alimentare le fiamme dell’incertezza”, ha dichiarato Rhona O’Connell, analista di StoneX. Il gruppo militante libanese Hezbollah ha dichiarato di essere passato a una nuova fase di escalation nella sua guerra contro Israele, mentre il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha giurato di proseguire le guerre in Libano e a Gaza..

“Non sorprende che l’oro abbia toccato nuovi massimi e la soglia psicologicamente importante di 2.700 dollari durante le ore asiatiche, poiché sembra che l’interesse speculativo provenga da quella regione”, ha dichiarato l’analista indipendente Ross Norman.

I mercati si concentrano su sviluppi geopolitici sempre più difficili dopo che Israele ha dichiarato di aver ucciso il leader di Hamas Yahya Sinwar, l’architetto dell’attacco del gruppo palestinese al sud di Israele che ha scatenato una guerra di un anno a Gaza. Il Primo Ministro Benjamin Netanyahu ha dichiarato che Israele continuerà a combattere fino alla liberazione di tutti gli ostaggi sequestrati da Hamas lo scorso anno, anche se il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha affermato che è giunto il momento di porre fine alla guerra. Gli investitori sono soliti cercare sicurezza nell’oro in tempi di incertezza geopolitica ed economica.

Le previsione degli addetti ai lavori

Il metallo giallo è una delle materie prime più performanti del 2024, con guadagni superiori al 30% quest’anno. L’ottimismo sul taglio dei tassi ha alimentato i guadagni più recenti, quando la Fed ha dato il via al suo ciclo di allentamento il mese scorso. Il forte acquisto da parte delle banche centrali è stato anche un pilastro di lunga data a sostegno dei prezzi dell’oro.

Anche gli investitori occidentali hanno contribuito a far salire i prezzi, dopo essere rimasti in gran parte in disparte nella prima metà dell’anno a causa dell’aumento della domanda asiatica. Il passaggio della banca centrale statunitense ad un allentamento della politica monetaria ha rafforzato l’attrattiva dei fondi negoziati in borsa sostenuti dall’oro, i cui depositi hanno registrato a ottobre la quinta espansione mensile, la più lunga serie di afflussi dal 2020. Ma per molti operatori del settore, le prospettive sono ancora più rosee. I commercianti, i raffinatori e i minatori che hanno partecipato all’incontro annuale della London Bullion Market Association questa settimana vedono i prezzi salire a circa 2.917 dollari l’oncia entro la fine di ottobre 2025.

BofA: ecco perché l’oro sarà l’asset preferito

Secondo gli esperti di Bank of America, l’oro è sempre più attraente in quanto gli altri beni tradizionali “rifugio” sono esposti a rischi crescenti. “L’oro sembra essere l’ultimo bene rifugio, il che incentiva gli operatori, comprese le banche centrali, ad aumentarne l’esposizione”, hanno dichiarato gli analisti spiegando al contempo che poiché si prevede che il debito degli Stati Uniti continuerà a salire, l’offerta di Treasury è a rischio.

Allo stesso tempo, l’aumento dei pagamenti dei tassi di interesse in rapporto al PIL renderà l’oro un asset interessante nei prossimi anni.

L’aumento della spesa non è solo un problema degli Stati Uniti. Un analista di BofA fa notare che il Fondo Monetario Internazionale prevede che la nuova spesa potrebbe raggiungere il 7%-8% del PIL mondiale entro il 2030.