Oro: prezzi record, verso i $3.000 l’oncia entro l’anno

Il prezzo dell’oro è salito per la prima volta superando il tetto dei 2.500 dollari l’oncia nel pomeriggio di venerdì. I prezzi hanno toccato nuovi massimi e gli analisti si aspettano altri record: alcuni prevedono che il metallo raggiungerà i 3.000 dollari l’oncia l’anno prossimo, mentre si avvicina la riunione della Federal Reserve, la banca centrale statunitense.

L’oro spot si è mantenuto al massimo storico della scorsa sessione di 2.508,14 dollari l’oncia, secondo i dati di FactSet, mentre i futures sull’oro statunitense hanno fatto un balzo dello 0,16% per stabilire un nuovo record di 2.540,8 dollari l’oncia durante le ore di lunedì in Asia, estendendo i guadagni di venerdì.

Oro: cosa pensano gli analisti

“Il 2024 è l’anno in cui l’oro dovrebbe raggiungere molteplici massimi”, ha dichiarato Sabrin Chowdhury, responsabile dell’analisi delle materie prime presso BMI, citando il fascino dell’oro come bene rifugio.

“L’oro prospera grazie all’incertezza… [e] l’incertezza è al suo apice”, ha aggiunto, riferendosi al fatto che il 2024 sarà l’anno delle elezioni USA, della recente incursione dell’Ucraina in Russia e delle crescenti tensioni in Medio Oriente.

Israele e l’Iran sembrano sull’orlo di un conflitto diretto dopo che l’Iran ha giurato di reagire all’assassinio del leader politico di Hamas Ismail Haniyeh a Teheran all’inizio del mese. Israele ha posto le proprie forze armate in stato di massima allerta e gli Stati Uniti hanno inviato nella regione un gruppo d’attacco di portaerei e un sottomarino con missili guidati per sostenere la difesa dell’alleato.

Un altro fattore che spinge i prezzi del metallo è l’aumento delle probabilità di un taglio dei tassi della Fed a settembre. La riunione della Fed di luglio ha rafforzato la fiducia degli investitori nel fatto che un taglio dei tassi il mese prossimo sia “sul tavolo”.

“Quando la Fed inizierà a tagliare i tassi, probabilmente il mese prossimo, l’oro potrebbe raggiungere i 2.700 dollari l’oncia”, ha dichiarato l’analista di BMI. Altri analisti condividono un simile sentimento rialzista. “Riteniamo che l’attenzione dell’oro rimarrà fermamente sulla portata e la tempistica della probabile mossa della Fed di tagliare i tassi – ha commentato Ewa Manthey, Commodities Strategist di ING – Anche la geopolitica rimarrà uno dei fattori chiave che guidano i prezzi dell’oro. La guerra in Ucraina e il conflitto in corso in Medio Oriente, insieme alle tensioni tra Stati Uniti e Cina, suggeriscono che la domanda di beni rifugio continuerà a sostenere i prezzi dell’oro nel breve e medio termine”. “Le elezioni presidenziali statunitensi di novembre continueranno anche ad aumentare lo slancio al rialzo dell’oro fino alla fine dell’anno, a nostro avviso – ha aggiunto – Si prevede inoltre che le banche centrali continueranno ad aumentare le loro partecipazioni, il che dovrebbe offrire supporto”.

Gli analisti di Citi hanno dichiarato che il sentiment degli investitori in oro sembra destinato al rialzo nel periodo compreso tra i tre e i sei mesi. La banca ha aggiunto di vedere un obiettivo di 3.000 dollari per oncia entro la metà del 2025 e una previsione di prezzo medio per il quarto trimestre di 2.550 dollari per oncia.

I trader saranno inoltre attenti al simposio annuale di politica economica che si terrà questa settimana a Jackson Hole, che potrebbe offrire maggiore chiarezza sulle prospettive dei tassi di interesse, con il presidente della Fed Jerome Powell che interverrà all’incontro.