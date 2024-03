Oppenheimer: prima degli Oscar, ha trionfato ai botteghini

È stato un trionfo annunciato quello di Oppenheimer alla 96esima edizione degli Academy Award. Il film di Christopher Nolan sul padre della bomba atomica si è portato a casa sette Oscar su tredici nomination. Oltre al premio come miglior film, Oppenheimer si è aggiudicato la statuetta per la miglior regia a Christopher Nolan, quelle per i migliori attori protagonisti a Cillian Murphy e Emily Blunt, il miglior montaggio, la miglior fotografia e il miglior sonoro.

Ma prima di trionfare agli Oscar, la pellicola ha riscosso grande successo al botteghino. Secondo le ultime stime, il film avrebbe incassato oltre 800 milioni di dollari.

Significativi anche i guadagni del regista. Secondo Forbes, inoltre, Christopher Nolan avrebbe finora intascato 85 milioni di dollari. Si tratta di una cifra sbalorditiva e quasi sconosciuta a Hollywood, se non ai vertici assoluti delle star e dei registi.

Forbes ha riportato che la Universal, come parte dell’accordo per aggiudicarsi i diritti di “Oppenheimer”, ha accettato di dare a Nolan il 15% del primo incasso del film, il che significa che gli spetta una parte di tutto ciò che il film guadagna anche prima che lo studio recuperi le spese.

Niente da fare invece per “Io capitano” di Matteo Garrone: l’Oscar per il miglior film internazionale è andato a “La zona di interesse”, pellicola del Regno Unito.

La lista completa dei premiati:

Di seguito la lista completa degli Oscar: