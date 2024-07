L’impatto sull’economia Uk della vittoria dei laburisti in Gran Bretagna

Il Regno Unito sta vivendo il più grande cambiamento politico dopo la Brexit: i primi risultati delle elezioni generali che si sono tenute venerdì 5 luglio indicano che i laburisti hanno ottenuto un mandato schiacciante per governare. La maggioranza di almeno 168 seggi la pone davanti a quella che fu la vittoria del governo di Tony Blair nel 2001. Inoltre, la differenza di voti e seggi rispetto alle elezioni del 2019 significa che si tratta di uno dei più grandi cambiamenti politici nella storia del Regno Unito.

I risultati elettorali mostrano che l’aumento dei consensi per il partito di destra Reform UK ha danneggiato gravemente il governo conservatore uscente, con Reform UK che ha spesso battuto i conservatori, posizionandosi al secondo posto in diverse circoscrizioni. Sommando i voti dei due partiti, si nota che avrebbero battuto i laburisti in diversi seggi. Tuttavia, i risultati mostrano che i conservatori hanno perso più di due terzi dei loro seggi, il che porta a grandi interrogativi sul futuro del partito.

Keir Starmer diventerà il primo primo ministro laburista dal maggio 2010 e dovrà mettersi subito al lavoro per formare il nuovo governo, prima di partire per un importante vertice Nato la prossima settimana.

Investitori e imprese beneficiano della stabilità politica

In termini di cambiamenti politici, la campagna elettorale ha rivelato ben poche nuove informazioni sui piani del governo laburista. La priorità dichiarata è quella di far crescere l’economia e di garantire sicurezza e stabilità, un aspetto che non va trascurato dal punto di vista degli investitori. L’ultimo parlamento è stato caratterizzato da instabilità e incertezza politica. Dalle elezioni del dicembre 2019, si sono succeduti tre primi ministri e cinque cancellieri. Un recente studio di Strong and Stable ha rilevato che il mandato medio di un ministro di governo è sceso a soli otto mesi, la media più bassa del periodo 1974-2023. Sebbene sia stato governato dallo stesso partito conservatore, questo livello di instabilità rende molto difficile per le aziende e gli investitori anticipare i cambiamenti politici e collaborare con il governo.

Con un’economia largamente stagnante da quando il Primo Ministro uscente Rishi Sunak è entrato in carica, l’obiettivo di rilanciare la crescita per consentire una maggiore spesa per i servizi pubblici è un approccio logico all’obiettivo del Partito Laburista.

Nel breve termine, l’economia è destinata a riprendersi dopo la recessione della fine dell’anno scorso, ma rimangono sfide strutturali, tra cui l’invecchiamento della popolazione e le tensioni nei rapporti commerciali. Riformare il sistema di pianificazione e rendere il Regno Unito una destinazione più attraente per gli investimenti diretti esteri dovrebbero essere tra le priorità del governo.

Il probabile nuovo cancelliere Rachel Reeves intende escludere gli investimenti pubblici dalle regole di indebitamento autoimposte dal governo. Questo è un segnale che i laburisti intendono prendere in prestito di più per investire. In passato i confini tra spesa pubblica corrente e investimenti sono stati sfumati, il che potrebbe a lungo andare destare qualche preoccupazione.

Eredità difficile, dato il pesante carico fiscale esistente

C’è l’aspettativa generale che le tasse dovranno aumentare a tempo debito, nonostante la promessa del manifesto laburista di congelare la maggior parte delle imposte personali. È un obiettivo difficile, dato il “fiscal drag” che si sta verificando come risultato del congelamento delle soglie dell’imposta sul reddito negli ultimi sette anni.

Con un numero sempre maggiore di lavoratori che pagano aliquote marginali più alte, si prevede che la pressione fiscale nazionale salirà al livello più alto dal 1948 entro la fine dell’attuale periodo di previsione dell’Office for Budget Responsiblity – un’eredità difficile da sostenere.

Nel complesso, il cambio di governo, soprattutto con una maggioranza così ampia, dovrebbe ridurre l’instabilità politica del Paese. Il cambiamento di rotta verso la crescita dei servizi pubblici porterà probabilmente a una politica fiscale più morbida e favorirà la crescita economica.

Tuttavia, il significativo sostegno ottenuto da Reform UK metterà sotto pressione i laburisti per mettere un freno all’immigrazione. Ciò limiterebbe le prospettive di crescita dell’economia, poiché l’invecchiamento della popolazione sta già incidendo sulla disponibilità di personale, facendo aumentare l’inflazione salariale.

Dato che il risultato è stato largamente in linea con le aspettative, la reazione dei mercati è stata scarsa o nulla. I membri del Comitato di politica monetaria della Banca d’Inghilterra non hanno potuto tenere discorsi nelle ultime settimane a causa delle regole imposte nel periodo pre-elettorale. Tuttavia, si prevede che presto torneranno a parlare in pubblico e inizieranno a segnalare imminenti tagli ai tassi di interesse, potenzialmente a partire da agosto.